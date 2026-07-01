Zvaničnici Srpske na prijemu povodom 250 godina od američke nezavisnosti

U američkoj Ambasadi u Sarajevu večeras je organizovan prijem povodom 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Država kojem su, između ostalih, prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i premijer Republike Srpske Savo Minić.

Prijemu je prisustvovalo i više ministara u Vladi Srpske, kao i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Prisutni su bili i predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović, kao i predsjednici više političkih stranaka u BiH.

Okupljenima se obratio otpravnik poslova američke Ambasade u BiH Džon Ginkel, koji je istakao da je partnerstvo BiH i SAD trajno i uspješno, te da su vrijednosti koje se večeras slave teško izvojevane i srčano branjene, saopšteno je iz Ambasade SAD.

"Slobodu vam niko neće pokloniti. Grade je, iz generacije u generaciju, ljudi koji vjeruju da je ona vrijedna truda. Niko od nas, nikada, ne može uzimati zdravo za gotovo naše slobode i naše demokratske institucije. Svako od nas ima obavezu da brani te slobode za generaciju koja dolazi", naveo je Ginkel.

Na prijemu je nastupio Vojni orkestar Nacionalne garde Merilenda.

(SRNA)