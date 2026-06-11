Utvrđen Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske

Osam milijardi i 525 miliona KM – toliko je težak Prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Veći je za milijardu i 116 miliona KM nego postojeći budžet. Za isplatu jednokratne pomoći penzionerima predviđeno je 31,2 miliona KM. Do kraja godine i plate idu na gore za pet odsto.

“Plate se povećavaju u dva navrata. Prvo je bilo povećanje za aprilsku platu 5 posto, a od 1. avgusta znači za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine biće povećanje još 5 posto. To je negdje je ukupno oko 10,3 posto. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je milijardu 526 miliona KM ili 118,4 miliona veća u odnosu za budžet koji je bio predviđen za ovu godinu. Iz budžeta će biti još doznačeno 243 miliona da bi se penzije isplatile u punom iznosu. Penzije će se povećati od avgusta mjeseca za 3,55 posto, a ako se sjećate u januaru su povećane za 6,45 posto, znači dolazimo na povećanje od 10 posto,“ kazala je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Biće povećanja i za obrazovanje i kulturu. Tu bi trebalo da bude isplaćeno 825 miliona KM, odnosno 10,4 miliona više nego što je bilo planirano. To povećanje će se vidjeti na stavci udžbenika za osnovne škole. Kroz Rebalans će, kaže premijer, biti realizovan veći broj aktivnosti koje je Vlada ranije najavila. Jedna od ključnih nepravdi koja se odnosi na pripadnike MUP-a koji su penzionisani do 2019. godine biće ispravljena, kategoričan je Savo Minić.

„Pravo će imati isto i oni koji su penzionisani prije 2019. godine u smislu izbora najboljih godina iznosa plata za penzijski staž. To su ljudi koji su ne samo obavljali onaj dio koji se odnosio na održavanje javnog reda i mira, nego su direktno bili učesnici odbrambeno otadžbinskog rata i onda smo došli u situaciju da komandir policijske stanice koji je penzionisan, a nakon toga neki policajac koga je on primio taj policajac ima duplo veću penziju nego on“, kazao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

„Za socijalnu zaštitu biće isplaćeno 611 miliona KM. Među stavkama u okviru socijalne zaštite akcenat je stavljen na povećanje za posebne lijekove“, rekla je Vidović.

Fondu dječije zaštite planiran je iznos od 53 miliona KM. To je rezultat povećanja prava na materinski dodatak koji će sada na mjesečnom nivou iznositi 746 KM.