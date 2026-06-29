Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!

Аутор:АТВ редакција
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Најмање петоро људи убијено је у пуцњави у граду Штаде, на сјеверу Њемачке, јављају медији.
"У великој полицијској операцији која је у току у сјеверном њемачком граду Штадеу, након што је испаљено више хитаца, према првим информацијама погинуло је више особа. Власти наводе да је ријеч о „динамичној ситуацији“, односно да се околности још мијењају", наводи Дојче веле.
WATCH: Heavy police presence after at least 5 shot dead at ‘youth institution’ in Stade, Germany pic.twitter.com/aLvqZng94F— Rapid Report (@RapidReport2025) June 29, 2026
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Према наводима локалне полиције, у пуцњави је погинуло пет особа.
Полиција је саопштила да је осумњичени мушкарац ухапшен.
Мотив напада за сада није познат.
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Полиција у Штадеу навела је у саопштењу, објављеном путем „Вотсапа“ (WhatsApp), да је у току „велика операција“ у улици Данкерсштрасе (Dankersstraße). Грађани су позвани да избјегавају то подручје и да поштују упутства хитних служби које се налазе на терену.
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