Logo

Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 14:11

Коментари:

0
Пуцњава у Њемачкој: Петоро мртвих!
Фото: X / Rapid Report

Најмање петоро људи убијено је у пуцњави у граду Штаде, на сјеверу Њемачке, јављају медији.

"У великој полицијској операцији која је у току у сјеверном њемачком граду Штадеу, након што је испаљено више хитаца, према првим информацијама погинуло је више особа. Власти наводе да је ријеч о „динамичној ситуацији“, односно да се околности још мијењају", наводи Дојче веле.

илу-болница-10032026

Свијет

Трудница имала болове, љекари рекли да је панични напад: Умрла дан након изласка из болнице

Према наводима локалне полиције, у пуцњави је погинуло пет особа.

Полиција је саопштила да је осумњичени мушкарац ухапшен.

Мотив напада за сада није познат.

Удес Бањалука

Хроника

Познат идентитет Бањалучанина који је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Полиција у Штадеу навела је у саопштењу, објављеном путем „Вотсапа“ (WhatsApp), да је у току „велика операција“ у улици Данкерсштрасе (Dankersstraße). Грађани су позвани да избјегавају то подручје и да поштују упутства хитних служби које се налазе на терену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Њемачка

Убиство

Штаде

Коментари (0)

Прочитајте више

Медвјед и мачка

Занимљивости

Храброст на дјелу: Мачка натјерала медвједа да прескаче ограду

2 ч

0
Амерички предсједник САД Вашингтон

Свијет

Трамп: Састанак у вези са Ираном биће одржан сутра у Дохи

2 ч

0
Мотоциклисти возе путем испуцалим у земљотресима који су погодили Ла Гваиру, Венецуела, дан раније, у четвртак, 25. јуна 2026. године.

Наука и технологија

Пронађен окидач спорих земљотреса

2 ч

0
Авион

Економија

Зашто авионске карте остају скупе упркос паду цијена горива?

2 ч

0

Више из рубрике

Амерички предсједник САД Вашингтон

Свијет

Трамп: Састанак у вези са Ираном биће одржан сутра у Дохи

2 ч

0
Нуклеарна електрана

Свијет

Француска смањила производњу нуклеарне енергије за 4,1 гигават

2 ч

0
Француска топлотни талас, 1.000 мртвих

Свијет

Топлотни талас сије смрт у Француској: 1.000 смртних случајева у пет дана

2 ч

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Свијет

Укупно 124 брода прошла кроз Ормуски мореуз од 25. јуна

2 ч

0

  • Најновије

16

26

Преминуо дјечак ког је дјед прегазио трактором

16

24

Неизмјерна туга: Преминуо дјечак којег је дјед прегазио

16

22

Драма у Нигерији: Отети ученици док су полагали испите

16

17

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

16

07

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима