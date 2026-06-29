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Трамп: Састанак у вези са Ираном биће одржан сутра у Дохи

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 14:04

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Амерички предсједник САД Вашингтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да ће сутра у Дохи, пријестоници Катара, бити одржан састанак у вези са Ираном.

Он је на мрежи "Трут сошл" написао да је Иран затражио да се одржи састанак.

Трамп није навео више детаља у вези са најављеним састанком.

Новинар "Аксиоса" Барак Равид објавио је раније да су се америчка и иранска страна договориле да сутра одрже консултације у Дохи.

Међутим, замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади, који је дио иранског преговарачког тима, негирао је да су ове седмице планиране консултације Ирана и САД у Дохи, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Трамп Иран преговори

Ормуски мореуз

Doha

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