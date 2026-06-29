Трамп: Састанак у вези са Ираном биће одржан сутра у Дохи

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да ће сутра у Дохи, пријестоници Катара, бити одржан састанак у вези са Ираном.
Он је на мрежи "Трут сошл" написао да је Иран затражио да се одржи састанак.
Трамп није навео више детаља у вези са најављеним састанком.
Новинар "Аксиоса" Барак Равид објавио је раније да су се америчка и иранска страна договориле да сутра одрже консултације у Дохи.
Међутим, замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади, који је дио иранског преговарачког тима, негирао је да су ове седмице планиране консултације Ирана и САД у Дохи, преноси Срна.
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