Археолози открили неколико литара пива старог 2.300 година

Аутор:АТВ
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Археолози су у Кини открили неколико литара пива старог 2.300 година у једној гробници из четвртог вијека прије нове ере, која се налази неколико километара од Кинеског зида.
Резултати овог ископавања, објављени у часопису Journal of Archaeological Science, откривају ново поглавље у дугој историји пиварства у Кини.
У древној Кини, покојници су сахрањивани са ферментисаним пићима за која се вјеровало да олакшавају комуникацију са светом духова и доносе утеху мртвима у загробном животу.
Ова погребна традиција објашњава недавно откриће археолога на гробљу у близини града Гујуан у провинцији Нингсија.
Ту је пронађена бронзана боца са 3,7 литара течности за коју су анализе показале да је пиво.
Гробница из периода између 445. и 221. године прије нове ере
Гробница, која се налази неколико километара од дела Кинеског зида, датира из периода између 445. и 221. године прије нове ере.
Током лабораторијске анализе, научници су идентификовали 23 класе органских једињења, укључујући аминокиселине, масне киселине и угљене хидрате, као и 8.571 ћелију квасца.
Присуство проса, пшенице и јечма такође је потврдило да се заиста радило о пиву, а не о пићу на бази воћа.
Ово пиће, датирано између 547. и 221. године прије нове ере, показује, како наводе истраживачи, рафиниран и софистициран процес прављења пива за то време.
Док најранији трагови алкохолне ферментације у Кини датирају из 7000. године прије нове ере, прва пива направљена од житарица, добијена сладовањем и кувањем, стара су око 5.000 година.
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