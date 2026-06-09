Мета тајно уградила технологију препознавања лица у своју апликацију за наочале

Аутор:АТВ
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Мета је тајно уградила технологију препознавања лица за своје паметне наочаре у апликацију инсталирану на милионима телефона, открила је WIRED анализа софтвера компаније.
Код, који је дискретно додат у Метину вјештачку интелигенцију у неколико ажурирања ове године, показује да функција интерно названа „NameTag“ идентификује људе снимљене камером наочара и, када се активира, упозорава корисника на препознавање. Функција још увијек није омогућена и тренутно није доступна корисницима.
Откриће NameTag-а у активној Мета АИ апликацији показује да је Мета почела да испоручује код за препознавање лица на телефоне корисника, упркос јавној тврдњи да још увијек „размишља о томе“. У априлу је Мета рекла да чак и ако би користила препознавање лица, то не би учинила без „веома промишљеног приступа“.
Међутим, WIRED је открио да су кључне компоненте система интегрисане у софтвер дистрибуиран милионима људи још у јануару ове године.
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Иако још није омогућена, функција NameTag се налази у оквиру пратеће апликације Meta AI, која је преузета више од 50 милиона пута и неопходна је за коришћење кључних функција паметних наочара, укључујући моделе Ray-Ban и Oakley.
Ако се активира, лица снимљена Метиним наочарима биће претворена у јединствене биометријске потписе, познате као „отисци лица“, и упоређена са отисцима прстију сачуваним на телефону корисника. Препозната лица ће покретати обавештења, док ће остала бити исечена, индексирана и сачувана у фасцикли означеној са „на чекању“.
Наговештаји корисничког интерфејса наговештавају како би ова функција могла да функционише. Мајска верзија апликације је преименује у „Везе“ и позива кориснике да „сете људе које су упознали“. Остаје нејасно чија ће лица бити у бази података система, како се ти профили креирају и колико људи би на крају могло бити препознатљиво.
NameTag би оживио технологију коју је Meta објавила да укида 2021. године. У то вријеме, компанија је обрисала више од милијарду отисака лица корисника Фејсбука након година контроверзи око свог система за означавање фотографија.
Таргет је на крају платио 650 милиона долара да би ријешио групну тужбу корисника из Илиноиса, а 2024. године је пристао на посебан договор са Тексасом од 1,4 милијарде долара због оптужби да је незаконито прикупљао биометријске податке.
Обновљени напори долазе усред растућег противљења препознавању лица на нивоу потрошача. Заговорници приватности тврде да ће то омогућити лак приступ опасној технологији.
Интерни мета документи, које је објавио Њујорк тајмс у фебруару, показали су да компанија планира да уведе ову функцију током „динамичног политичког окружења“, вјерујући да ће њени највећи критичари бити преокупирани другим питањима.
Три модела вјештачке интелигенције који покрећу NameTag већ су распоређени са Мета сервера и сада су на телефонима корисника, према анализи коју су независно потврдили спољни стручњаци. Један модел детектује лица, други их исецује, а трећи их кодира у биометријске податке.
WIRED је подијелио своје налазе са два спољна истраживача безбједности који су одвојено прегледали апликацију: Купером Квинтином, вишим технологом у непрофитној Лабораторији за пријетње Фондације за електронске границе, и независним истраживачем који се користи псеудонимом Бучоди.
„Функција још увијек није доступна корисницима, али изгледа да је скоро спремна за употребу“, каже Квинтин. „Упркос милијарду разлога зашто не би била доступна, изгледа да је Мета створила могућност да своје кориснике претвори у дистрибуирану машину за надзор.“
Бушоди је спровео додатне тестове на систему. Да би проверио да ли ради, додао је слику лица у галерију апликације, преузету од покојног француског филозофа Мишела Фукоа. Након активирања ознаке са именом Фукоовом сликом, апликација је приказала обавештење: „Особа препозната“.
„Главне компоненте функције препознавања лица су већ у Метиној пратећој апликацији“, каже Бушоди. „Нема много препрека да ово постане функционална функција.“
У априлу је више од 70 организација, укључујући Америчку унију за грађанске слободе и Fight for the Future, затражило од компаније Meta да укине NameTag, упозоравајући да би то омогућило прогонитељима и злостављачима да тихо идентификују странце у јавности.
„Наши конкуренти нуде ту врсту производа за препознавање лица, ми не. Ако бисмо објавили такву функцију, приступили бисмо јој веома промишљено“, рекао је тада портпарол компаније Мета.
„Без обзира на било какво сензационалистичко извјештавање, чињенице су једноставне: већ смо рекли да истражујемо овакве карактеристике, а оно што видите је само доказ те истраге“, каже портпарол Метрополитен полиције Рајан Данијелс.
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„Ништа није достављено корисницима и није донијета коначна одлука о томе шта да се ради. Ако одлучимо да нешто уведемо, приступићемо томе промишљено и са потпуном транспарентношћу. Једну одлуку можемо јасно да изнесемо – не градимо централну базу података лица“, рекао је он.
Међутим, анализа кода показује да је систем NameTag тренутно дизајниран да преузима отиске лица са Мета сервера и чува их на уређајима корисника.
Метин ранији систем, који је Фејсбук представио 2010. године, анализирао је фотографије и предлагао људима да их означе. Брзо се проширио на више од милијарду корисника и постао један од највећих система за препознавање лица икада имплементираних.
Технологија је готово одмах привукла пажњу регулаторних органа у Европи и САД, а Мета је 2019. године платила нагодбу од 5 милијарди долара у ширем случају кршења приватности који је укључивао препознавање лица.
У новембру 2021. године, Мета је објавила да искључује систем и брише шаблоне лица, наводећи забринутост због улоге технологије у друштву. Али одлука никада није интерно схваћена као трајно повлачење, каже Џозеф Џером, бивши запослени у Мета Реалити Лабсу.
„Увијек је постојала напетост око тога када ћемо поново увести препознавање лица“, рекао је.
Технологија такође одговара на потражњу из стварног свијета. Постојећи помоћни уређаји већ омогућавају слијепим корисницима да идентификују лица која су лично унијели. Студија из 2018. године је показала да су сви слијепи учесници навели препознавање људи као важан свакодневни задатак.
Према интерним документима, Мета је планирала да представи препознавање лица на својим наочарима учесницима конференције за слијепе 2025. године, али се то никада није догодило.
Мета није одговорила на питања о томе ко би могао бити идентификован путем NameTag-а, да ли ће подаци које генерише систем икада бити пренети назад на њене сервере и да ли компанија планира да корисницима пружи опцију пријављивања умјесто одјаве. ЕсилорЛуксотика, која производи наочаре Ray-Ban и Oakley са Метом, није одговорила на захтјев за коментар.
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Вудро Харцог, професор права приватности на Универзитету у Бостону, каже да би чак и заштита заснована на сагласности била слаба. Сагласност, каже он, често може бити везана за посао, бенефицију или приступ услузи.
Представљање приватности као питања личног избора је корисно за компаније јер им омогућава да тврде да корисници имају контролу, а да притом не постављају значајна ограничења на прикупљање података.
„Знамо да што се више ови системи имплементирају, људи више почињу да их сматрају уобичајеним. А што више ми почињемо да их сматрамо уобичајеним и рутинским, људи су више склони да прихвате моралне смернице о томе да ли је пожељно или добро скенирати нечије лице. То је једноставно људска психологија“, каже Хартцог.
(индекс)
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