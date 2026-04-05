Паметне наочаре полажу испите: Изгледају као обичне, само их ставите и рјешења сама долазе

Паметне наочаре постале су нови алат за преписивање на испитима, користећи вјештачку интелигенцију за скенирање задатака и шаптање тачних одговора путем звучних вибрација.
Ове наочаре, које изгледају као обични диоптријски оквири, готово су непримјетне, што их чини много теже уочљивим од мобилних телефона.
Поред тога, брзина реакције је изузетно брза, а студенти могу без проблема користити АИ за помоћ на испитима, без потребе за интеракцијом са уређајем.
Иако произвођачи тврде да је циљ побољшање продуктивности, стручњаци упозоравају на опасност нарушавања интегритета образовног система и приватности, јер наочаре могу снимати људе без икаквог упозорења.
Могуће су радикалне мјере у образовним институцијама, попут забране паметних наочара и враћања традиционалних метода испита.
