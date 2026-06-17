Инстант плаћање стиже у БиХ: Новац добијате за неколико секунди

Аутор:АТВ
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Инстант плаћање, односно такозвано "TIPS Clone" рјешење, у Босну и Херцеговину се уводи 20. јула као пилот-пројекат, те су комерцијалне банке исказале спремност да учествују у имплементацији.
У неколико секунди ће бити извршена трансакција
Ово је најавила Јасмина Селимовић, гувернерка Централне банке БиХ, рекавши да је ријеч о великим банкама, оним у домаћем власништву, али и малим банкама у оба ентитета у БиХ.
"Грађанима и привреди ће бити омогућено извршавање новчаних трансакција у свега неколико секунди, 24 сата дневно, седам дана у седмици, укључујући викенде и празнике. У пракси инстант плаћање ће представљати значајно унапређење, јер ће бити могуће у року од неколико секунди извршити новчану трансакцију. Тренутно имамо три- четири поравнања у току дана, тако да када пошаљете новац примаоцу, тај новац чека неко наредно поравнање", објаснила је Селимовићева.
Према њеним ријечима, имплементација ТИПС рјешења представља значајан корак ка ефикаснијем, транспарентнијем и модернијем платном промету, те додатно приближава Босну и Херцеговину стандардима Европске уније и Еуросистема.
"У случају инстант плаћања, трансакција се врши у року од неколико секунди, без обзира на то да ли је недјеља, 1. јануар или уобичајени радни дан. Са пуном имплементацијом ТИПС рјешења, Босна и Херцеговина ће примјењивати исти модел инстант плаћања који користе земље чланице Европске уније, чиме додатно јачамо интеграцију нашег финансијског система са европским тржиштем. Инстант плаћања значе брже, једноставније и доступније финансијске услуге за све грађане и привреду Босне и Херцеговине", навела је Селимовићева.
Едис Ражаница, директор Удружења банака БиХ, рекао је за "Независне новине" да је приступ СЕПА подручју, али и увођење система инстант плаћања, можда и највећа реформа платних система у Босни и Херцеговини од његовог успостављања.
"Инстант плаћање је нешто што је већ присутно у земљама Европске уније, а и у земљама региона је постало стандард. У суштини, он представља тренутни пренос средстава са рачуна пошиљаоца на рачун примаоца 24 сата дневно, седам дана у седмици. Самим тим, ово је већ огроман напредак. Ипак, највећа предност оваквих система је у томе што они омогућавају развој других финансијских производа и услуга који ће бити ослоњени на само инстант плаћање, односно тренутни пренос средстава", нагласио је Ражаница.
Додао је да због тога сматрају да је ово један од највећих искорака у финансијском систему БиХ у посљедњих 20 година, те да ће донијети огромне бенефите, поготово у контексту дигитализације финансијског сектора, пишу Независне
"Што се тиче банака, пилот-пројекат би требало да почне 20. јула, те Удружење банака и банке чланице заједно са Централном банком БиХ и међународним партнерима су спремне. Већ дужи период врло интензивно радимо на припремама инфраструктуре која ће омогућити да се банке укључе у овај систем. Очекујемо да ће већ крајем ове године или евентуално до средине наредне године систем инстант плаћања постати стандард за све финансијске институције у земљи. Када на то додамо и нове законе који су у процесу доношења и усклађују регулативу која доводи нове играче на тржишту и могу обављати платне услуге, сигурни смо да ћемо у наредном периоду заиста осјетити велики напредак и да ће сви осјетити трансформације платних система", истакао је Ражаница.
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