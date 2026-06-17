Свијету пријети хаос? На удару је више од 300 милиона људи!

Аутор:АТВ
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Западну и централну Европу наредних дана захватиће снажан топлотни талас усљед продора вреле ваздушне масе са сјеверозапада Африке, наводи метеоролог Ђорђе Ђурић.
Наредних дана врела ваздушна маса са сјеверозапада Африке захватиће југозападне и западне дијелове Европе и преко Алпа шириће се према централној Европи. На директном удару поново ће се као крајем маја наћи Шпанија, Португалија и Француска, када су температуре достизале 40 степени, при чему су падали рекорди за мај. Никад врелије у мају до тада није било у Паризу, у Лондону је било и преко 35 степени.
И овог пута за врелу ваздушну масу биће одговорна топлотна купола, односно поље врло високог ваздушног притиска, који ће условљавати ведро и врело вријеме и спречавати продор влажних ваздушних маса са падавинама са Атлантика.
Врео ваздух условиће од Португалије и Шпаније све до севера Француске температуре и до 40 степени, а крајем седмице и у понедељак на ширем подручју Париза и централних делова Француске очекује се и до 41°Ц, при чему ће то бити највише икада температуре у јуну на напоменутом подручју. Просјечна максимална температура за средину јуна на подручју Париза је 23°Ц.
Рекордна температура у јуну у Француској од 46 степени забиљежена је 2019. године.
Потом ће услиједити краткотрајно освјежење са олујним пљусковима и грмљавином, али ће према крају јуна услиједити поново врелина и температуре од 40 степени.
Температуре ће широм западне Европе, у области Алпа и на југу Енглеске бити више за 15 степени од просијека.
Иначе, врелина од викенда стићи ће и до југа Енглеске, у Лондону се поново очекује преко 35 степени.
Врелина се очекује и у области Алпа, уз температуре преко 35 степени, а снежна граница налази ће се изнад 3000 метара.
Нови топлотни талас погодиће преко 300 милиона људи широм Европе. Страхује се од великих посљедица повезаних топлотним таласом.
Периферни дио врелог ваздуха стићи ће и до Србије и донијети за викенд температуре од 35 степени. Иначе, врелина од викенда стићи ће и до југа Енглеске, у Лондону се поново очекује преко 35 степени, преноси Б92
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