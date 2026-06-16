Србац: Рекордни приноси "црног злата"

Аутор:АТВ
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Тамо гдје су прије више од деценије засађен крхке стабљике затичемо шуму боровнице. То никога у Старом Мартинцу и околини не изненађује, јер наш домаћин Бојан Видовић важи за пионира и рекордера у производњи овог бобичастог воћа.
Када је одлучио да подигне први засад нема, прича нам, ко се није чудио што је београдски асфалт замијенио идилом села својих предака и одлучио се баш за боровницу. Временом је успио је да убиједи и друге воћаре да је засаде, савјетовао их и помагао им.
"Никоме нисам ускратио помоћ, ни за кога није било тајни свима сам открио шта радим. Ово је један дугогодишњи рад, ја вјерујем у микробиологију , природне моменте. Осим ђубрива код боровнице јако је битна органска материја а иначе наше је глиновито годинама сам се борио да надокнадим тај недостатак", изјавио је Бојан Видовић, произвођач боровнице, Стари Мартинац код Српца.
Све су прилике да је у томе и успио. Берба је тек почела, ове године је и млади засад у пуном роду, па би приноси требало да буду знатно већи.
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До сада је само на овим парцелама убрано преко 600 килограма боровнице врхунског квалитета. Укупан принос требало би да буде око 8 тона.
Видовићи немају проблема са радном снагом , традиционално су и ове године ангажовали бераче из села. Вриједно раде сви чланови породице- док траје берба нема стајања.
"Брат и ја најчешће важемо боровнице, кад дођемо овдје скоро сваки дан се бере. Волим да их једем и другарима у берем однесем килограм, два и њима дам и њима се свиђа", рекао је Вељко Видовић.
Оним што су видјели на терену задовољни су и пољопривредни стручњаци. Бојан је, кажу, инспирисао многе да се осмјеле и крену његовим путем. Министарство је ту, да воћаре на том путу и подржи.
"Противградну мрежу Министарство суфинансира ни то 70% , наводњавање 40% као и набавку садница за подизање нових засада боровнице гдје је минимална површина 0.1 хектар и 2000 садница минимално мора да се набави тако да можемо рећи да су то јако добре мјере", рекао је Огњен Петровић из Ресора а пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Градишка.
Цијена боровнице варира од квалитета и од произвођача до произвођача, најчешћа цијена је 17 и коју марку више по килограму. Берба овог здравог и траженог воћа, с правом названог „црно злато“ вјероватно ће потрајати до краја јула.
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