Шта кажу стручњаци: Када ће појефтинити гориво у Српској

Аутор:Валерија Илић
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Потписивањем Меморандума и отварањем Ормуског мореуза мијењају се цијене на свјетској берзи. Ускоро би то требало да се осјети и код нас.
Цијене би за који дан требало да падају.
Отварањем Ормуског мореуза могу се очекивати ниже цијене већ у наредној седмици и на бензинским пумпама у Српској. Како кажу из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори цијене дизела на свјетској берзи су и даље за око 30% више у односу на период прије избијања сукоба.
Након потписивања Меморандума о разумијевању између САД и Ирана, ускоро ће да падају.
"Данашња дешавања са отварањем Ормуског мореуза и пад берзанских котација у претходна два-три дана можемо једним дијелом већ осјетити и у наредној седмици", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске и додао:
"Цијене на пумпама се формирају на основу пондерисаних набавних цијена у складу са уредбом Владе о ограниченој маржи, набавна цијена зависи од рафинеријских цијена и рафинеријске цијене свакодневно мијењају своје цијена на основу кретања аконтације из претходног дана".
Ниже цијене радују грађане. Надају се да ће ићи још ка доље.
"Опало је, али надам се да ће још, ја сам нов возач, немам пуно пара за гориво, тако да није баш пријатно, поготово ако је бензин, пуно троши",
"Очекујем појефтињење, било је и вријеме послије свега, то није било нешто што је до нас, али сад је вријеме да се томе стане на крај",
"Ако мислите на овај рат у Ирану, сумњам, прије ће да појефтини у Ирану",
"Уколико су могућности такве да падне на 2 КМ, а да барел нафте буде 35 долара, то је моја жеља", говоре возачи за АТВ.
Прате стање на свјетском тржишту у Влади Српске. Док цијене не буду ниже, продужена је мјера поврата 10 фенинга по литру купљеног горива, за сада до 15. јула 2026. године.
Прописану мјеру користи више од 90% грађана Српске. Из ресорног министарства поручују да је од тога највећу корист имала пољопривреда, с обзиром на то да се поскупљење дешавало у периоду сјетве.
"Моје Министарство прати сва дешавања на тржишту нафте и других цијена, тако да ми то пратимо и сходно томе премијера информишем и на крају он доноси одлуку, односно Влада хоћемо ли ићи даље или нећемо, овај мјесец смо продужили због тога што мислимо да се још увијек могу десити неке калкулације које би се одразиле на цијену нафте на свјетском тржишту што би аутоматски и цијене овде код нас подигло", рекао је Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске.
Подсјећамо, у марту и априлу цијене су достизале цифру од око 4 КМ по литру. У међувремену су падале.
Цијене горива на бензинским пумпама у Републици Српској тренутно износе – Еуро дизел од 2,95 – 2,99 КМ, док бензин износи од 2,85 – 2,97 КМ.
За повратак на старе цијене, мораћемо још да чекамо. С обзиром на то да се цијене на берзама мијењају сваким новим твитом Доналда Трампа.
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