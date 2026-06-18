"Италија један од најзначајнијих трговинских партнера Српске"

Аутор:АТВ редакција
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Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић разговарала је данас у Бањој Луци са амбасадорком Италије Саром Ети Кастелани (Sarah Eti Castellani) и представницом Развојне банке Италије Луцијом Бонели (Lucia Bonelli).
Током састанка, министарка Видовић истакла је да се у Републици Српској проводи велики инвестициони циклус у вриједности од 6,6 милијарди КМ и да постоји велики потенцијал за интензивнију сарадњу са италијанским финансијским институцијама, посебно у области развоја енергетских пројеката и подршке малим и средњим предузећима.
Она је указала да је Република Италија један од најзначајнијих трговинских партнера Републике Српске, те нагласила да је, и поред тога, потребно радити на развоју нових модалитета за проширење постојеће сарадње, са посебним нагласком на могућности које пружају потенцијали Развојне банке Италије.
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