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"Италија један од најзначајнијих трговинских партнера Српске"

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 11:20

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Видовић са италијанским званичницима на састанку у Влади
Фото: Ustupljena fotografija

Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић разговарала је данас у Бањој Луци са амбасадорком Италије Саром Ети Кастелани (Sarah Eti Castellani) и представницом Развојне банке Италије Луцијом Бонели (Lucia Bonelli).

Током састанка, министарка Видовић истакла је да се у Републици Српској проводи велики инвестициони циклус у вриједности од 6,6 милијарди КМ и да постоји велики потенцијал за интензивнију сарадњу са италијанским финансијским институцијама, посебно у области развоја енергетских пројеката и подршке малим и средњим предузећима.

Она је указала да је Република Италија један од најзначајнијих трговинских партнера Републике Српске, те нагласила да је, и поред тога, потребно радити на развоју нових модалитета за проширење постојеће сарадње, са посебним нагласком на могућности које пружају потенцијали Развојне банке Италије.

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Тагови :

Зора Видовић

Сара Ети Кастелани

Луција Бонели

Италија

Република Српска

финансије

Трговина

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