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Kraj za Šmita u BiH

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 13:59

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Крај за Шмита у БиХ
Foto: OHR

Danas je označen kraj jedne nelegitimne političke epizode u BiH, nakon što je Kristijan Šmit "predao dužnost" Luisu Krišoku. Američki diplomata preuzeo je funkciju v.d. visokog predstavnika, nakon što ga je na tu poziciju imenovao Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira (PIK).

Krišok se zahvalio Upravnom odboru na ukazanom povjerenju, te istakao da će mandat obavljati u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlašćenjima koja su povjerena visokom predstavniku.

Ovo nije prvi puta da je neko imenovan na funkciju vršioca dužnosti (v. d.) visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Rafi Gregorijan je 2009. godine imenovan za v.d nakon što je Miroslav Lajčak podnio ostavku kako bi preuzeo dužnost ministra spoljnih poslova Slovačke, njegov prvi zamenik Rafi Gregorijan je djelovao i obavljao poslove kao vršilac dužnosti visokog predstavnika sve do zvaničnog stupanja na dužnost Valentina Incka.

Podsjećamo, dio članica EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a supervizor za Brčko Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.

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Tagovi :

Luis Krišok

PIK BiH

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