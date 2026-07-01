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"EU najveći krivac što BiH nije sposobna institucionalno da rješava probleme"

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 13:59

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стручњак за међународне односе
Foto: ATV

EU najveći je krivac što BiH nije sposobna da institucionalno rješava probleme, jer konstantno pravi konfliktnu situaciju i koristi BiH kao alat za svoj obračun sa SAD, izjavio je Srni stručnjak za međunarodne odnose Lučiano Kaluža.

"EU je, konfrontirajući se sa SAD, na indirektan način, nesvjesna svojih poteza, doprinijela da Italijan koji je bio podržan od SAD i iz zemlje EU, ne postane visoki predstavnik, a dobila je sada da je Amerikanac vršilac dužnosti, odnosno privremeni visoki predstavnik. Oni su sada nesvjesnošću u svom političkom d‌jelovanju doprinijeli tome da prvi put u istoriji BiH Amerikanac ima neku poziciju unutar OHR-a", istakao je Kaluža i dodao da je tragično da 30 godina nakon rata uopšte postoji OHR.

On je naveo da je Savjet za sprovođenje mira /PIK/ time što se nije mogao dogovoriti, pokazao da je ovo privremeni predstavnik za privremenu državu.

"Definitivno je evidentan konflikt između EU i SAD. BiH je poligon za EU sa kojom ona želi da se obračunava sa SAD. Ovo je za nas jedna poražavajuća činjenica. EU bi BiH trebala da posmatra kao partnera, kao zemlju koja će da bude u njenom sastavu, a ne kao oruđe za obračun sa SAD", istakao je Kaluža.

Prema njegovim riječima, to govori da je BiH za EU beznačajna u kontekstu ravnopravnosti, razumijevanja i prihvatanja kao zemlje koja ima budućnost unutar EU.

Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora PIK-a nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.

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Lučiano Kaluža

Bosna i Hercegovina

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Amerika

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