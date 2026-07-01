Pavić: Imenovanje Krišoka je veliki korak naprijed za Republiku Srpsku

Imenovanje Amerikanca Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH je veliki korak naprijed za Republiku Srpsku, rekao je Srni politikolog Aleksandar Pavić.

Pavić je naveo da je sad veliko pitanje da li će Amerikanci i Evropljani uspjeti da nađu neko kompromisno rješenje do 14. jula, do kada se Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika.

On je istakao da imenovanje Krišoka pokazuje dubinu neslaganja i jaza između SAD, to jest administracije Donalda Trampa, i evropskih sila - Brisela, Berlina, Londona i Pariza, gdje "Evropljani žele nekog novog Šmita ili Incka", dok je Italijan Antonio Zanardi Landi, koga su Amerikanci predložili, "sigurno neko ko bi se držao pravih dejtonskih ovlaštenja, a ne izmišljenih, bonskih ovlaštenja".

Naglašava da vršilac dužnosti ne može da ima apsolutno istu težinu koju ima visoki predstavnik izabran kroz proceduru koju je odredio Dejtonski sporazum.

"On je očigledno samo neko ko je tu privremen i ne može da bude u punom kapacitetu, ne bi imao ni težinu, ni legitimitet da proba da nastupa kao Šmit, a s obzirom na to da su Amerikanci pokazali šta misle o Šmitu, vrlo je teško očekivati da bi američka administracija dala njemu zeleno svetlo da proba da nastupa kao Šmit", rekao je Pavić.

Prema njegovim riječima, Krišokovo imenovanje je još jedan znak da nema povratka na staro, što je najvažnije za Republiku Srpsku.

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"Imaćemo svakako Ameriku koja više nije poklonik tih bonskih ovlaštenja, imamo samo Evropljane koji će probati to da proguraju, imamo Rusiju i Kinu koje ne žele novog kolonijalnog upravnika i Banjaluku koja je čvrsto rešena da ne dozvoli nastavak kolonijalne uprave i nametanja rešenja, nelegalno smenjivanje demokratski izabranih predstavnika naroda i drugo", rekao je Pavić.

Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora PIK-a nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.

Sjedinjene Države insistiraju da Italijan Antonio Zanardi Landiju bude imenovan za novog visokog predstavnika, dok zemlje EU predvođene Francuskom i Njemačkom traže da to bude Francuz Rene Trokaz.

Krišok će sutra preuzeti dužnost, a Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula.

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Šmita je prije skoro pet godina imenovao PIK, tijelo koje nije predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, a ne Savjet bezbjednosti UN, kako je to predviđeno, zbog čega ga Republika Srpska nije priznala kao visokog predstavnika.

Šmit je 12. maja na sjednici Savjeta bezbjednosti UN saopštio da u junu napušta BiH.