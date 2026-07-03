"Politikom i odlučnošću Milorada Dodika SNSD sve jači i spremniji"

Potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da je najnovija sjednica Predsjedništva te političke partije pokazala da je SNSD svakim danom jači, organizovaniji i spremniji, što je rezultat politike i odlučnosti predsjednika Milorada Dodika.

Vulićeva je napomenula da je Dodik godinama gradio organizaciju oslonjenu na narod i povjerenje koje se stiče isključivo radom.

"Podmlađivanje lista, nova energija i ljudi koji preuzimaju odgovornost najbolji su dokaz da naša organizacija ima snagu da traje, raste i pobjeđuje", istakla je Vulićeva.

Ona je navela da je zadatak funkcionera SNSD-a da rade, budu među ljudima, slušaju potrebe i opravdaju povjerenje.

"Upravo tome nas je učio Milorad Dodik, da je čovjek naša najveća snaga i da je posvećenost ljudima jedina istinska politika koja donosi rezultate", naglasila je Vulićeva.

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Vulićeva je rekla da je ponosna što je dio snažne, organizovane i odgovorne političke porodice.

"Vjerujem da samo radom, jedinstvom i odgovornošću možemo nastaviti da opravdavamo povjerenje našeg naroda i da zajedno gradimo još snažniju Republiku Srpsku", istakla je Vulićeva.

Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva SNSD-a potvrđeno je da su Savo Minić i Željka Cvijanović zvanično kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, te određeni nosioci lista za Narodnu skupštinu i Parlamentarnu skupštinu BiH, prenosi Srna