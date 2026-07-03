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Vulić: Ustavni sud BiH poslušnik globalista i EU koji razgrađuju Dejton

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 14:55

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Уставни суд БиХ
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić istakla je da je krnji Ustavni sud poslušnik globalista i EU koji razgrađuju Dejtonski sporazum, te naglasila da u pravnoj zemlji nijedna institucija niti pojedinac ne bi smjeli biti iznad Ustava.

"Smatram da Ustavni sud BiH u pojedinim svojim odlukama ne djeluje dovoljno nepristrasno i da ostavlja utisak političke pristrasnosti", izjavila je Srni Vulićeva, nakon što je krnji Ustavni sud BiH ocijenio da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH "u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda".

Ona je napomenula da pojedine odluke i način njihovog obrazlaganja stvaraju percepciju da se u radu Ustavnog suda BiH uzimaju u obzir interesi međunarodnih aktera, uključujući EU, više nego stavovi demokratski izabranih domaćih institucija.

Vulićeva smatra da ako parlamentarna komisija, u okviru svojih nadležnosti, zaključi da je određeni oblik intervencionizma u zakonodavni proces neustavan, takav zaključak zaslužuje ozbiljno razmatranje i obrazložen odgovor.

"Oni koji sa tim zaključkom nisu saglasni trebalo bi da svoje neslaganje zasnivaju na pravnim argumentima i ustavnom tumačenju, a ne na političkom autoritetu ili pritiscima. U pravnoj zemlji, nijedna institucija niti pojedinac ne bi smjeli biti iznad Ustava", poručila je Vulićeva, prenosi Srna

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Sanja Vulić

Ustavni sud BiH

Milorad Dodik

Kristijan Šmit

Krivični zakon BiH

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