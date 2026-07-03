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Doktor osumnjičen za smrt više pacijenata: Davao im prekomjerne doze lijekova

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 17:19

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доктор љекар медицина
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Policija u Češkoj pokrenula je istragu zbog sumnje da je doktor iz Opšte Prakse odgovaran za smrt više pacijenata. Navodno, osobama koje su hospitalizovane davao je prekomjerne doze lijekova.

Prema saopštenju tužilaštva, postupak je pokrenut zbog sumnje na krivično djelo ubistva počinjeno nad više osoba. Istraga se i dalje nalazi u početnoj fazi i za sada nema zvanično optuženih, prenosi češki portal Novinki.

Istraga se, kako se navodi u saopštenju Regionalnog javnog tužilaštva, odnosi na jednog od glavnih ljekara bolnice u Dečinu. On je odmah udaljen sa radnog mjesta nakon što je zdravstvena ustanova podnijela krivičnu prijavu 26. juna.

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Bez hapšenja i optužbi, ali slučaj se razvija

Tužilaštvo je saopštilo da do sada nije pokrenut krivični postupak protiv konkretne osobe, niti su izvršena hapšenja ili prijedlozi za određivanje pritvora, prenosi Glas Srpske.

Istragu vodi regionalna kriminalistička policija, a slučaj uključuje provjeru medicinske dokumentacije i bolničkih zapisa. Svi detalji su za sada obuhvaćeni službenom tajnom.

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Tagovi :

ljekari

pacijent

Češka

lijekovi

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