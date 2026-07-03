Nagrade i popusti za 30 minuta hodanja svakog dana: Velika Britanija uvodi novi program

Početkom naredne godine britanska Nacionalna zdravstvena služba planira da počne nagrađivati građane koji svakog dana hodaju 30 minuta.

Program pod nazivom "Maraton mjesečno" predviđa da učesnici svakodnevno pješače oko pola sata, čime bi tokom mjeseca prešli približno 42 kilometra, odnosno dužinu maratonske trke, prenosi BBC.

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Saradnja sa Brendanom Fosterom

Učesnici će svoje šetnje moći da evidentiraju putem interneta, mobilnih telefona ili pametnih satova, a oni koji uspješno ispune mjesečni izazov imaće pravo na različite pogodnosti, uključujući nagrade i popuste.

Program se razvija u saradnji sa bivšim olimpijskim osvajačem medalje Brendanom Fosterom, osnivačem trke "Veliki sjeverni maraton", koji je na poziv NHS Engleske učestvovao u kreiranju kampanje za podsticanje građana na više kretanja.

Inicijativa je dio 10-ogodišnjeg zdravstvenog plana za Englesku, čiji je cilj povećanje fizičke aktivnosti stanovništva i smanjenje opterećenja zdravstvenog sistema.

Kobna fizička neaktivnost

Prema podacima NHS-a, fizička neaktivnost povezana je sa svakim šestim smrtnim slučajem, dok se fizički neaktivnim smatraju osobe koje nedjeljno imaju manje od 30 minuta umjerene fizičke aktivnosti.

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Istraživanje organizacije Sport England pokazalo je da je do novembra 2025. godine gotovo četvrtina odraslih stanovnika Engleske, odnosno oko 12 miliona ljudi, spadala u tu kategoriju.

Prema procjenama nadležnih, osobe koje pješače najmanje 30 minuta pet puta nedjeljno mogu da produže očekivani period zdravog života za čak četiri godine.

(Telegraf.rs)