Usljed toplotnog talasa preminulo više od 2.000 ljudi u Francuskoj

Tokom toplotnog talasa u junu, u Francuskoj je preminulo više od 2.000 ljudi. Meteorolozi upozoravaju na nove ekstreme i visoku temperaturu narednih dana u Evropi.

Broj smrtnih slučajeva porastao je za 29 odsto u posljednjoj sedmici juna u poređenju sa sedmicom ranije, a francuski ministar zdravlja Stefani Rist dodala je da je došlo do "jasnog povećanja" smrtnosti među starijima od 45 godina.

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Francuska je 24. juna zabilježila najtopliji dan ikada u prosjeku širom zemlje, sa temperaturom koja je u Parizu dostigla gotovo 41 stepen Celzijusa, a polovina zemlje je stavljena pod crveni alarm.

Prognozira se da će temperatura ovog vikenda dostići 40 stepeni Celzijusa na jugu Francuske, a posebno vrelo vrijeme očekuju se oko Bordoa, Tuluza i Ažena.

Francuski meteorolozi izdali su danas crvena upozorenja zbog šumskih požara u južnom dijelu zemlje, upozoravajući da vremenski uslovi znače da je rizik od izbijanja "veoma visok" u poređenju sa ljetnjim normama.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu rekao je juče da je od početka ljetnje sezone izbilo gotovo 7.000 požara, a do sada je izgorjelo oko 8.700 hektara.

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Na Iberijskom poluostrvu, meteorološka služba Amet upozorila je na mogućnost još jednog toplotnog talasa.

Portugalska vlada je proglasila stanje uzbune koje će ostati na snazi do ponoći u utorak, 7. jula. Prognozira se da će temperatura u pojedinim oblastima preći 40 stepeni Celzijusa, a temperatura noću biće iznad 25 stepeni.

U Španiji, dijelovi jugozapada su u narandžastom stanju uzbune, jer se u pojedinim dijelovima očekuje 40 stepeni.

Ni druge zemlje Evrope nisu pošteđene pa se i Velika Britanija, Holandija i Belgija suočavaju sa vrelim talasom.

I dok se Evropa sprema za sparne uslove, milioni Amerikanaca koji slave praznični vikend povodom Dana nezavisnosti 4. jula već su pogođeni produženom ekstremnom vrućinom i visokom stopom vlage u centralnim i istočnim dijelovima SAD, navodi Bi-Bi-Si.

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Usljed vrelog talasa i u Belgiji je zabilježeno 1.222 dodatnih smrtnih slučajeva – 39 odsto više nego obično – pri čemu su gotovo polovina osobe starosti 85 i više godine, prenosi Srna.

U Holandiji je prošle sedmice usljed vrućine umrlo 480 ljudi i većina je, takođe, bila starija od 80 godina.