Detalji milionske iznude u Beogradu: Maloljetnik uhapšen zbog jezivih prijetnji biznismenu

U velikoj akciji policije, UKP-a i Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) uhapšen je sedamnaestogodišnji maloljetnik zbog sumnje da je pokušao da iznudi nevjerovatnih dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata u Beogradu.

Navodno, uhapšeni tinejdžer je član kriminalne grupe „Vračarci“, a biznismenu je danima upućivao prijetnje po život putem mobilnog telefona, zahtijevajući milionsku sumu.

Ovu visokoprofesionalnu i munjevitu akciju hapšenja izveli su pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku i Policijskom upravom za grad Beograd, a sve po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Meta je bio poznati beogradski preduzetnik

Osumnjičeni maloljetnik se tereti da je, djelujući zajedno sa za sada neidentifikovanim licima iz pomenute kriminalne grupe, učestvovao u detaljno planiranom pokušaju iznude koja je šokirala i same operativce MUP-a.

Region Policijska akcija na Jadranu: Uhapšena tri muškarca, oduzeti kokain i amfetamin

"Meta ove grupe bio je poznati beogradski biznismen koji u svom vlasništvu ima više poslovnih objekata na najatraktivnijim lokacijama u glavnom gradu. Poruke koje je primao na svoj mobilni telefon sadržale su eksplicitne prijetnje likvidacijom njega i članova njegove porodice, kao i uništavanjem njegove imovine. Napadači su bili dobro upućeni u njegovo kretanje i poslovanje, a tražili su sumu od čak dva miliona evra kako bi ga 'ostavili na miru'. Preplašeni čovjek je slučaj prijavio, nakon čega je u istragu uključen sam vrh srpskih bezbjednosnih službi", kaže izvor Telegrafa.

Nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, sudija za prethodni postupak odredio je maloljetniku pritvor u trajanju do 30 dana, kako ne bi uticao na svjedoke i ponovio krivično djelo.

Policija, UKP, SBPOK i BIA nastavljaju intenzivan rad na ovom slučaju.

U toku je dešifrovanje komunikacije i lociranje ostalih članova ove kriminalne grupe koji su zajedno sa uhapšenim maloletnikom učestvovali u pokušaju ove milionske iznude. Svi saučesnici biće brzo identifikovani i privedeni pravdi.