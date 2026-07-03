Dok u Banjaluci padaju vrbe, jedan grad je praktično pokazao kakva čuda stabla prave

Dok se u Banjaluci pored Vrbasa obaraju vrbe, jedan kolumbijski grad je zasadio 880.000 stabala i napravio pravo ekološko čudo.

Grad Medeljin u Kolumbiji zasadio je 880.000 stabala i 2,5 miliona manjih biljaka od 2016. godine, smanjujući temperaturu do 3 stepena u nekim područjima i osvojivši međunarodnu nagradu za korištenje vegetacije u borbi protiv urbane vrućine.

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Rezultat je proizišao iz projekta koji je transformisao ulice, avenije, parkove i obale rijeka u veliku zelenu mrežu.

Projekat pod nazivom Zeleni koridori započeo je 2016. godine. Prema informacijama koje je objavio portal IG, cilj je bio borba protiv povećanja toplotnih ostrva i zagađenja vazduha. Ukupno je zasađeno 880.000 stabala i 2,5 miliona manjih biljaka u više od 30 koridora, 18 na ulicama i avenijama, a 12 uz rijeke. Ovim je grad smanjio temperature za 2, dostigavši ​​3 stepena u nekim područjima, a osim hlađenja okoline, projekat je poboljšao kvalitet vazduha i privukao lokalnu faunu, osvojivši nagrade poput Ašden 2019 i C40 Blumberg Filantropis.

Zeleni koridori

Projekat koji je transformisao Medeljin nastao je iz ideje korištenja vegetacije kao alata protiv vrućine.

Odlična ideja bila je povezati ono što je već postojalo. Koridori povezuju prirodna područja koja su ranije postojala izolovano, gradeći kontinuiranu mrežu vegetacije širom grada, sa više od 30 instaliranih koridora, 18 na ulicama i avenijama i 12 uz rijeke. Pored drveća, projekat uključuje grmlje, vegetaciju pokrivača tla, vertikalne vrtove i intervencije na krovovima i obalama rijeka.

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U srži projekta je impresivan obim sadnje. Ukupno su širom grada zasađeni milioni manjih biljaka, pretvarajući ulice, avenije, parkove i obale rijeka u zelene površine.

Dijelovi područja koja su prethodno bila prekrivena betonom i asfaltom zamijenjeni su propusnim tlom i vegetacijom kako bi apsorbovali kišnicu i smanjili akumulaciju toplote, dok sjena drveća takođe pomaže u kontroli temperature. Efekat se vidio na termometrima: grad je snizio temperature za 2 stepena, a na nekim mjestima smanjenje je dostiglo 3 stepena Celzijusa, što je znatno olakšanje u regiji koju obilježavaju vrućine.

Čistiji vazduh i više prirode u gradu

Hlađenje nije bio jedini dobitak. Zeleni koridori takođe pomažu u apsorpciji prašine i drugih zagađivača vazduha, pružaju zvučnu izolaciju i hvataju ugljen dioksid i druge suspendovane čestice, poboljšavajući kvalitet vazduha u gradu. Drveće, u tom smislu, funkcioniše kao živi filter.

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Sama priroda se vratila zajedno s vegetacijom. Projekat je takođe zaslužan za povećanje prisutnosti lokalne faune u gradu, kao i za izgradnju više prostora za druženje i razonodu stanovnika Medeljina. Tamo gdje je nekada bio samo beton, drveće je donijelo hlad, životinje i mjesta za susrete ljudi.

Zašto Medeljin pati od toplotnih ostrva

Da bismo razumjeli važnost projekta, korisno je pogledati geografiju grada. Medeljin se nalazi na 1.495 metara nadmorske visine, ima procijenjenu populaciju od preko 2,7 miliona stanovnika i vlažnu klimu, s temperaturama između 22,1 i 24 stepena tokom cijele godine, kombinacija koja sadnju drveća čini još potrebnijom.

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Smješten u dolini Abura i okružen izduženim planinama, grad ima otežanu cirkulaciju vazduha, što doprinosi formiranju urbanih toplotnih ostrva, pored zagađenja atmosfere iznad granica koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). Studija pokazuje da je metropolitanska regija doline Abura zabilježila prosječni porast temperature od preko 2 stepena po deceniji između 1940. i 2012. godine, što je povezano s rastom urbanih područja, napredak koji drveće sada pokušava obuzdati.

Međunarodno priznanje projekta

Rezultati su postavili Medeljin na svjetsku mapu klimatskih rješenja. Projekat je međunarodno priznat od Ašden Avards 2019, u kategoriji "Hlađenje po prirodi", tokom Londonske sedmice klimatskih akcija u Ujedinjenom Kraljevstvu, nagrade koja vrednuje inicijative koje koriste vegetaciju i drveće za smanjenje gradske toplote.

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Za Glena Pirs-Oroza, direktora za politiku i programe u SEforOl-u i sudiju Ašdena 2019, izbor je bio jasan. Prema njegovim riječima, odluka je donesena zahvaljujući rukovodstvu vlasti Medeljina: "Odabrali smo ovaj projekat zbog liderstva koje su pokazale opštinske vlasti".

Projekat je takođe osvojio nagradu C40 Blumberg Filantropis u kategoriji "Otporna budućnost kakvu želimo“, a predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za okolinu klasifikuju ideju kao primjer urbanog planiranja podržanog drvećem.

Slučaj kolumbijskog grada pokazuje kako drveće, više od samog pejzaža, može postati oblik infrastrukture protiv urbane vrućine, lekcija koja je sve relevantnija kako se gradovi širom svijeta suočavaju s porastom temperatura.

(N1)