Nova studija: Delfini uče svoje mladunce kako da prate brodove

Dobri delfini u Jadranskom moru sve više prate kočare kako bi se hranili ribljim otpadom, tehnikom preživljavanja koju mlade životinje uče od svojih roditelja, otkrila je nova studija.

Naučnici upozoravaju da je ovo ponašanje direktna posljedica prekomernog ribolova koji je ispraznio more i ostavio delfine bez prirodnog plena, piše Gardijan .

„Ako želite da pronađete dobre delfine danas, najlakše ćete ih pronaći u blizini ribarskih brodova“, rekao je Đovani Bearci, koautor studije i predsjednik italijanskog udruženja za biologiju i zaštitu delfina. „Mnoge od njih prate delfini koji se hrane smećem.“

„Pod hranjenjem otpadom mislim na odbačeni ulov i druge neželjene organizme. Delfini prate kočare jer je prirodni plen postao veoma težak za pronalaženje. A zašto ga je teško pronaći? Zato što je more prekomjerno ulovljeno“, objašnjava Berzi. „Sredozemno more je jedno od područja sa najvećim prekomernim ribolovom na svijetu. Pritisak ribolova ovdje je dvostruko veći od nivoa koji Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) smatra održivim.“

Istraživanje potvrđuje zabrinjavajući trend

Naučnici su pratili kočare na otvorenom Jadranskom moru 148 dana, sprovevši 859 inspekcija u dva regiona. Iako su delfini uvijek povremeno pratili ribarske brodove, istraživači kažu da se ovo ponašanje dramatično povećalo. Studija sprovedena na Jadranu 1990-ih pokazala je da delfine prati 10% kočara, dok je u novoj studiji u jednom od praćenih područja taj procenat skočio na čak 76%.

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Studija napominje da mnoge životinje čiji je plen iscrpljen počinju da se hrane u blizini ljudi, slično kao što polarni medvedi pretražuju smeće na deponijama. U iscrpljenom ekosistemu, kočare predstavljaju lak izvor hrane za delfine.

Bolje je rizikovati nego gladovati

Iako su delfini oportunističke životinje koje su možda naučile da je lakše loviti ribu u blizini ribarskih brodova, to ne znači da im je ovo ponašanje korisno. Dr Rendal Rivs, jedan od autora studije, upozorava na brojne opasnosti.

„Poznato je da delfini ponekad bivaju ubijeni ili povređeni od strane opreme za kočarenje, a hranjenje iza čamaca može uticati na njihovu ishranu, društvenu organizaciju i komunikaciju“, rekao je Rivs. „Delfini takođe mogu patiti od oštećenja sluha usljed hronične izloženosti buci kočarenja. Međutim, u morima sa prekomernim ribolovom, pronalaženje plena daleko od brodova može biti preteško. Za ove životinje, preuzimanje rizika izgleda kao bolja opcija od gladovanja.“

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Berzi dodaje da se ovo ponašanje prenosi sa generacije na generaciju. „Mladi delfini prate ribarske brodove sa svojim majkama, posmatrajući odrasle kako se hrane i učeći od njih. To je kulturni prenos.“

Upozorenje za cijeli ekosistem

Jadranski ekosistem je nekada bio dom mnogo većoj populaciji običnih delfina, ali situacija se drastično promijenila. „Obični delfini više nisu česti“, kaže Berzi. „Osim nekoliko veoma malih žarišta u Jadranu, oni su praktično nestali. Jedna vrsta je nestala, a to nije dobar znak. To je poziv na buđenje.“

Poziv na hitnu akciju

Naučnici pozivaju na mjere za zaštitu bogatog biodiverziteta i savjetuju protiv dalje upotrebe ribarskih brodova za zaštitu delfina i očuvanje morskog života. „Kada sam bio mlađi, samo sam želio da proučavam ponašanje delfina. Tada ne bih ni pomislio na ljudski uticaj. Ali ono čemu smo svjedočili u našem istraživanju je nestanak čitavih zajednica delfina“, rekao je Berzi.

„Ako se zaustavi destruktivni ribolov, morski resursi bi se veoma brzo oporavili. Delfini bi ponovo mogli da se hrane svojim prirodnim plenom, kao što su to činili vijekovima u istom području“, zaključio je. „Poruka je zaista jednostavna: lovite manje ribe i na manje destruktivne načine.“

Studiju „Zavisnost dobrih delfina od kočarskih brodova u regionima Jadranskog mora sa osiromašenim plenom“, objavljenu u časopisu Frontiers, sproveli su Berzi, Silvija Boniconi, Natan B. Fjuri i Rendal R. Rivs, grupa istraživača koji decenijama proučavaju ponašanje delfina u Mediteranu.

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