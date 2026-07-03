Filmska potjera: Bježao od policije motorom, pa sletio pravo u rijeku

Foto: Tanjug/AP

U Novom Pazaru danas se odigrala prava drama kada je jedan motociklista, bježeći od policije, sletio direktno u korito rijeke.

Naime, nakon filmske policijske potjere ulicama grada, vozač je izgubio kontrolu nad dvotočkašem i završio u koritu Jošanice. Na licu mjesta ubrzo su se okupili brojni prolaznici, a o stanju učesnika ove sulude potjere za sada nema zvaničnih informacija. U toku je policijski uviđaj koji će utvrditi sve detalje ovog nesvakidašnjeg incidenta, prenosi Blic. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Indeks Online (@indeksonline_rs)

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