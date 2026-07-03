Minić otvorio košarkaško igralište srednjoškolskog centra u Šamcu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić otvorio je danas košarkaško igralište u Srednjoškolskom centru "Nikola Tesla" u Šamcu, vrijednosti 47.000 KM, a sredstva za izgradnju je donirao Kabinet premijera.

"Uvijek moramo voditi brigu o najmlađima, ne samo da im nešto pričamo, nego da i nešto uradimo. Tako da sam izuzetno srećan što je ovo realizovano", rekao je Minić novinarima.

On je istakao da je prošle godine izgrađeno i drugo moderno višenamjensko igralište, čiju izgradnju je finansirala Vlada Republike Srpske sa 137.000 KM.

"Imamo djece, imamo zainteresovanih. Imaju oni nešto lijepo da malo izađu van, da nisu uz telefone", rekao je Minić i dodao da se ovdje sada mogu organizovati takmičenja.

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Direktor Srednjoškolskog centra "Nikola Tesla" Smilja Nišić zahvalila je premijeru Miniću na čiju inicijativu, je prošle školske godine urađen multifunkcionalni teren, gdje je morala da se radi asfaltna, pa onda i gumirana podloga.

"I na tom terenu naši učenici mogu da igraju odbojku, fudbal i rukomet. Evo danas smo dobili još jedan teren - košarkaški, zahvaljujući prvenstveno Miniću. Shodno tome, od danas će svi učenici naše škole moći da imaju savremeniju i kvalitetniju nastavu", rekla je Nišićeva.

Osim učenika Srednjoškolskog centra, terene mogu da koriste osnovci, djeca za treninge, ali i svi oni koji žele rekreaciju.

"Stvaraju se sve bolji i bolji uslovi za pohađanje nastave u našoj školi, prvenstveno fizičkog vaspitanja. Cilj da naše djeca zdravo odrastaju", istakla je Nišićeva, prenosi Srna.