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Košarac: Ustavni sud BiH pokazao da je u službi interesa onih koji ne žele realno da sagledavaju stanje

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 17:04

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Сташа Кошарац
Foto: ATV

Krnji Ustavni sud BiH je postao političko tijelo za obračun sa institucijama Republike Srpske, izjavio je Staša Košarac komentarišući odluku suda da proglasi ustavnim nametnute odluke Kristijana Šmita o izmjeni Krivičnog zakona.

Komentarišući odluku krnjeg Ustavnog suda BiH koji tvrdi da su Šmitove nametnute izmjene zakona ne samo u sladu sa Ustavom BiH, već i sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, Košarac je ukazao da je Ustavni sud BiH pokazao da je u službi interesa onih koji ne žele realno da sagledavaju stanje i koji ne žele da implementiraju Ustav.

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- Umjesto da Ustavni sud brani Ustav od same BiH, on je političko tijelo za obračun sa institucijama Republike Srpske. Pogotovo je nelogično da taj sud želi da legitimiše stranca koji je u BiH došao "na crno", jer nikada nije legalno izabran - rekao je Košarac Srni.

On je istakao da je činjenica da je Šmit, koji je nanio ozbiljnu političku štetu u BiH, a posebno Republici Srpskoj, otišao iz BiH, potvrda ispravnosti politike predsjednika Milorad Dodika.

- Šmit je otišao, jer su uvidjeli da su napravili ozbiljnu grešku u BiH. Ali, danas Ustavni sud BiH želi da legitimiše i verifikuje njegove odluke, što govori o apsurdnosti institucija BiH - ocijenio je Košarac.

On smatra da je to jad i čemer od institucija, jer one ne samo da su instrumentalizovane, već su preuzele i ulogu obračuna sa institucijama Republike Srpske, kao što su činili neki prethodni visoki predstavnici, namećući određene odluke i koristeći bonska ovlašćenja.

- Potpuno je jasno da je BiH kao zemlja u kontaminiranom stanju zbog uloge stranaca – EU i Ustavnog suda BiH i njihove želje da od BiH naprave unitarnu državu i da u tom kontekstu Republika Srpska, odnosno srpski narod budu nacionalno delegitimisani. I to su sve politike sa kojima se mi suočavamo - rekao je Košarac.

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On je dodao da Republika Srpska, zahvaljujući ozbiljnoj državničkoj i nacionalno odgovornoj politici predsjednika Dodika, uspijeva da odoli takvim napadima.

- Mi u Republici Srpskoj definišemo svoju politiku u skladu s Ustavom, armišemo još uvijek gotovo propali Dejtonski sporazum u namjeri da se sa razumnim glavama u FBiH, još uvijek računajući na to da one postoje, okupimo na temelju ustavnog uređenja i vratimo izvornom Dejtonskom sporazumu i da sve odluke koje se donose u BiH budu proizvod odluka domaćih političara bez bilo kakvih stranaca koji su prisutni u BiH - istakao je Košarac.

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Ustavni sud BiH

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