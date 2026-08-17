Obećali rješenje u avgustu pa poručili: "Dobićete vodu u januaru kad bude snijega"

Od obećanja da voda stiže 15. avgusta nema ništa, a tome su svjedočili mještani u velikom broju banjalučkih naselja, koji su nestručnost nadležnih platili i novcem i sopstvenim naporima. Vode nema, a nadležni su im poručili da će voda doći u januaru sa snijegom i padavinama.

Mještani Ivanjske, bore se, kako kažu. Dosipaju vodu u flaše, bačve, ali od redovnog vodosnabdijevanja nema ništa.

U Piskavici voda nije potekla 16 dana i tako, dan po dan, mještani postaju stručnjaci za preživljavanje.

Kako kažu mještani, traktorima voze, ručno, a najgore je onima sa stokom.

I u Adamovićima se voda traži gdje je god ima. Uspijevali su dopremati vodu iz rijeke, ali je ona presušila te uzimaju vodu sa izvora, ali uz nju dobiju i talog i mulj te je za piće ne mogu koristiti.

Nadležni iz banjalučkog Vodovoda tvrde kako radovi na rješavanju problema vodosnabdijevanja teku dobrom dinamikom te će biti okončani i prije predviđenog roka, ali kog roka tačno, nisu precizirali.

U Bistrici, mještani najbolje znaju kako je živjeti bez vode i to u onim najizazovnijim trenucima.

„Nemamo vode već mjesec dana. Zvali smo par puta Vodovod. Rečeno je prvo nemamo, ne znamo šta je, uglavnom ne znamo. Poslije smo ponovo zvali, onda nam je rečeno da ćemo vode imati u januaru, čovjek, koji živi tu od nas neka tri, četiri kilometra. Imaćemo vode u januaru kad bude i snijega i vode“, rekla je za ATV Gordana Kovačević, mještanka Bistrice

Kako navodi Gordana, ovakvo stanje, kao ni odgovori nadležnih nisu normalni.

„Ja imam dijete. Dijete ne treba tako da živi. Dovezli su nam jednu cisternu i rečeno nam je - dobili ste svoju vodu“, govori Gordana.

Ni pozivi ni molbe nisu urodile plodom, kako kaže Gordana, pozive nije upućivala samo ona već i njen suprug, a pored njih i drugi mještani žedni i siti pustih obećanja nadležnih iz banjalučkog Vodovoda.

Ostaje nada da će novi sistem, a za koji nadležni tvrde biti završen što skorije ili će se u suprotnom obistiniti najava da će mještani vodu dobiti tek u januaru.