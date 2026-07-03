Zaplijenjena hrpa para u BiH: Pronađen i snajper

Policijski službenici Federalne uprave policije su juče, 2. jula, postupajući po naredbi Opštinskog suda u Zenici, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, izvršili pretrese na više lokacija na području Kaknja i Zenice u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u izvršenje više krivičnih djela.

Tokom pretresa poslovnih prostorija na području Zenice pronađena je i privremeno oduzeta veća količina dokumentacije koja se odnosi na obrazovnu ustanovu Centar za obrazovanje Veritas iz Širokog Brijega, uključujući prijave, uvjerenja, svjedodžbe, diplome, uplatnice i drugu dokumentaciju, kao i gotov novac u iznosu cca 33.400,00 KM i 25.800,00 evra, odnosno preračunatom iznosu većem od 80.000,00 KM, za koji nije predočena dokumentacija o porijeklu niti drugi zakonit osnov raspolaganja.

Zaplijenjeni novac

Prilikom pretresa na području opštine Kakanj pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje i municija, uključujući jednu pušku za koju nije posjedovano odgovarajuće odobrenje nadležnog organa, zbog čega je jedno lice lišeno slobode i protiv osumnjičenog dokumentovano i krivično djelo iz oblasti nedozvoljenog držanja oružja i municije.

Federalna uprava policije je Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv dvije osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivična djela Prevara iz člana 294. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Krivotvorenje isprave iz člana 373. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivično djelo iz člana 52. stav a) i b) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona.

Zaplijenjeni novac

Federalna uprava policije nastavlja aktivnosti u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona na dokumentovanju svih okolnosti ovog predmeta.