Amerika ponovo udarila sa predsjednika Međunarodnog krivičnog suda

SAD su uvele sankcije predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane, navodi se na internet stranici američkog Ministarstva finansija.

Američke sankcije uvedene japanskom sudiji nastavak su trenda od prošle godine kada su SAD uvele ciljane sankcije za nekoliko zvaničnika Suda, uključujući tužioce i sudije, pozivajući se na naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanijahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i na raniju istragu o američkim djelovanjima u Avganistanu.

Sankcijama se zamrzava sva imovina tih lica koja se nalazi u SAD i onemogućava im se pristup američkom finansijskom sistemu, prenosi Srna.

Administracija predsjednika Donalda Trampa zaoštrila je odnose sa Sudom sa sjedištem u Hagu, dovodeći u pitanje legitimitet i ispravnost odluka tog međunarodnog tijela.

SAD nisu članice tog suda.