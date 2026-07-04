Preživio 10 atentata, pao na kasi: Poznati kriminalac uhvaćen u šortsu i japankama

Operativci Odjeljenja kriminalističke policije (OKP) PU Novi Sad upali su u prodavnicu u kojoj je bivši vođa Partizanove navijačke grupe "Zabranjeni" Nenad Alajbegović Alibeg kupovao cigarete, oborili ga na pod i stavili mu lisice na ruke.

On se u Novom Sadu skrivao pod lažnim identitetom.

Munjevitom akcijom, operativci OKP-a prišli su s leđa Nenadu Alajbegoviću (45) iz Beograda - bezbjednosno interesantnom licu za kojim je bilo raspisano više potjernica širom Srbije - i brzo ga razoružali.

On je u prodavnicu ušao ležerno odjeven, u majici, šortsu i japankama, dok je u rukama, kako se vidi na snimku sa sigurnosnih kamera, držao telefon i novčanik. U momentu kada je Alajbegović rukom pokazivao prodavcu koje cigarete želi, s leđa su mu prišli operativci i spustili ga na pod.

Izvor blizak istrazi otkriva da je osumnjičeni u trenutku hapšenja bio izuzetno opasan i spreman da pruži otpor. Operativci OKP-a su, međutim, reagovali brže - opkolili su ga i neutralisali prije nego što je stigao da posegne za oružjem.

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Na snimku se vidi da su mu na prodajnom pultu ostale lične stvari, među kojima su telefon i novčanik, dok je za pojasom bjegunca pronađen napunjen pištolj sa metkom u cijevi.

Kod osumnjičenog je pronađen čitav arsenal i profesionalna oprema: pištolj marke "CZ" kalibra 7,65 mm (sa metkom u cijevi), 17 pištoljskih metaka kalibra 7,65 mm i jedan puščani metak kalibra 7,62 mm. Takođe, pronađeni su pancirni prsluk koji je nosio na sebi, digitalna vaga za precizno mjerenje sa tragovima bijele praškaste supstance nalik na amfetamin, kao i lažna vozačka dozvola na ime Kovač, koju je koristio za skrivanje identiteta.

Kako se saznaje, Alajbegović je višestruki povratnik sa debelim krivičnim dosijeom, koji je godinama robijao zbog oružja, droge i nasilja. Za njim su tragali sudovi i druge policijske uprave, a u Novom Sadu se krio pod lažnim imenom.

Uhapšen Alibeg‼️Vodja nekadašnje grupe Zabranjeni👈

Dok je kupovao cigarete u lokalnoj prodavnici u Novom Sadu, policija u civilu ga je privela pravdi🫵

Pronašli su mu pištolj i pancir😎

A lepo im je rečeno da sa državom nema šale i zezanja, a oni opet prave budale od sebe🤣 pic.twitter.com/k6FFpSpTAC — Sloter Nik (@SloterNik61) July 4, 2026

Slučaj je odmah preuzelo Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu. Protiv Alajbegovića je podnesena krivična prijava za dva teška krivična djela: nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (Član 348. stav 1. KZ RS), kao i falsifikovanje isprave (Član 355. stav 2. KZ RS).

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

Kako podsjeća mediji, u pucnjavi koja se ranije dogodila na Novom Beogradu upucan je navijač Partizana N. K. (30), koji je tada bio u društvu Nenada Alajbegovića Alibega.

Alajbegović je do sada najmanje 10 puta izbjegao smrt. Bio je meta napada i kada je nepoznata osoba ispalila više metaka u njegovom pravcu dok se nalazio na mjestu vozača u automobilu, ali je tada ostao nepovrijeđen.

Prema nezavisnim izvorima, bivši vođa navijačke grupe "Zabranjeni" dobro je poznat policiji. Protiv njega je podneseno čak 67 krivičnih prijava, a prema nekim podacima, prvi put je priveden kada je imao samo 12 godina, odnosno prije nego što je postao krivično odgovoran, prenosi Radio Sarajevo.