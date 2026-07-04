Ужас код Прокупља: Син убио мајку кухињским ножем

Аутор:АТВ редакција
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Тридесетдеветогодишњи мушкарац убио је рано јутрос мајку (70) кухињским ножем у селу Нова Божурна код Прокупља, саопштено је из прокупачког Вишег јавног тужилаштва.
Обављен је увиђај, осумњиченом је одређено задржавање, а сутра ће бити саслушан, преноси Срна.
Мушкарац се терети за кривично дјело убиство за које је запријећена казна затвора од пет до 15 година.
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Према незваничним информацијама, мушкарац се након убиства мајке сам пријавио полицији.
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