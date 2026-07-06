Objavljeno kolike su plate najviših pravoslavnih sveštenika GPC

U Službenom listu Grčke su objavljene nove plate najviših sveštenika Pravoslavne crkve Grčke - poglavara-arhiepiskopa, mitropolita i episkopa, dok obični sveštenici nisu uključeni u novi propis o platama.

Sveštenici se u Grčkoj vode kao državni službenici i plate im se na taj način i usklađuju.

Na osnovu novog okvira, od 1. jula su plate najviše crkvene jerarhije povezane sa mjesečnom platom generalnog sekretara Ministarstva prosvjete, vjere i sporta koja iznosi 5.191 evra bruto.

Poglavar Pravoslavne crkve Grčke Jeronimos čija titula je "Arhiepiskop Atine i cijele Grčke", aktivni mitropoliti i titularni mitropoliti primaće mjesečno 90 odsto tog iznosa, odnosno 4.671,90 evra bruto.

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Za titularne i pomoćne episkope plate su utvrđene na 70 odsto plata mitropolita, odnosno na 3.270,33 evra bruto mjesečno.

Obični parohijski sveštenici su isključeni iz ove promjene plata, što je odmah otvorio diskusiju i negodovanje, kako u političkim krugovima, tako i unutar Crkve.

Od posebnog značaja je odredba da se sveštenicima pored plata više neće isplaćivati nikakve druge finansijske beneficije. To znači da se obustavljaju dodatni iznosi koji bi mogli da budu povezani sa troškovima za nastupe, putovanja, učešće u savjetima, odborima ili sinodalnim tijelima, kao i svaka druga finansijska podrška predviđena prethodnim propisima.

Plate, dakle, postaju jedinstvene i specifične, bez dodataka ili naknada.

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Premijer Kirijakos Micotakis je u nedavnom televizijskom intervjuu predstavio novi propis kao stalni zahtjev Grčke crkve. Tvrdio je da plate mitropolita ne bi trebalo da budu značajno niže od plata drugih službenika, ističući administrativnu ulogu mitropolita.

Međutim, njegovi kritičari pokreću pitanja stanja u društvu i društvenog uticaja. Oni ukazuju da povećanje plata dolazi u vrijeme povećanog pritiska na domaćinstva. Kritikuju i to što obični sveštenici koji obavljaju veliki dio svakodnevnog pastirskog rada u parohijama, nisu uključeni u povećanje plata, prenosi "Direktno".