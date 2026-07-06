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Broj poginulih u Venecueli premašio 3.300

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 07:09

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Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.
Foto: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3.342, saopštilo je Ministarstvo informisanja Venecuele.

Kako je navedeno, u seriji razornih potresa povrijeđeno je 16.470 ljudi, dok je oko 17.345 stanovnika ostalo bez krova nad glavom, prenosi Rojters. Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi, a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira, kao i glavni grad Karakas, prenosi Tanjug.

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Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.

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Zemljotres

Zemljotres Venecuela

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Venecuela

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