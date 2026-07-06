Broj poginulih u Venecueli premašio 3.300

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3.342, saopštilo je Ministarstvo informisanja Venecuele.
Kako je navedeno, u seriji razornih potresa povrijeđeno je 16.470 ljudi, dok je oko 17.345 stanovnika ostalo bez krova nad glavom, prenosi Rojters. Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi, a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira, kao i glavni grad Karakas, prenosi Tanjug.
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Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.
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