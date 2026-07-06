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Lopare: Dok su sahranjivali sina lopov im iz kuće odnio 4.750 KM

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 17:20

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погребни материјал, сахрана
Foto: ATV

Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv osobe inicijala L.C., koju Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini tereti za krađu 4.750 KM iz porodične kuće u Loparama, iskoristivši trenutak dok su ukućani prisustvovali sahrani člana porodice.

Prema navodima optužnice, događaj se desio 17. maja 2024. godine u periodu između 12 i 15 časova. Tužilaštvo tvrdi da je optuženi iskoristio činjenicu da je porodica vlasnika kuće J.L. bila na sahrani njegovog sina, nakon čega je ušao u otključanu kuću s namerom da pribavi protivpravnu imovinsku korist.

Kako se navodi, iz fioke komode u dnevnoj sobi uzeo je kesu u kojoj se nalazio gotov novac u iznosu od 4.750 KM.

Небојша Вукановић-24032026

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U optužnici je istaknuto da je novac oštećenoj osobi vraćen istog dana, ali da to ne mijenja okolnosti pod kojima je, prema navodima tužilaštva, počinjeno krivično djelo, piše Avaz.

Tužilaštvo L.C. tereti da je na opisani način oduzeo tuđu pokretnu stvar s namjerom da je protivpravno prisvoji, čime je, prema optužnici, počinio krivično delo krađa iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

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Pljačka

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