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Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 14:22

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Преминуо пуковник Војске Републике Српске Војимир Матовић
Foto: Ustupljena fotografija

Pukovnik Vojske Republike Srpske (VRS) u penziji Vojimir Matović preminuo je sinoć u 79. godini života, nakon kraće bolesti, na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Pukovnik Matović rođen je 15. marta 1948. godine u selu Kosatici, na padinama Zlatara i Zlatibora. Vojno-ekonomsku akademiju završio je u Beogradu 1972. godine, nakon čega je profesionalnu karijeru započeo u Upravi oklopno-mehanizovanih jedinica SSNO u Beogradu. Svoj vojni put nastavio je u Školskom centru oklopno-mehanizovanih jedinica „Petar Drapšin“ u Banjaluci, gdje je do početka ratnih sukoba obavljao dužnost načelnika Odjeljenja za razvoj, planiranje, finansije i budžet.

Početkom Odbrambeno-otadžbinskog rata, pukovnik Matović se aktivno uključuje u odbranu naroda. Raspoređen je u 3. Taktičku grupu kojom je komandovao general Slavko Lisica, dajući značajan doprinos u borbama za proboj „Koridora života“.

Nakon uspješnog proboja koridora u junu 1992. godine, prelazi na dužnost u Glavni štab Vojske Republike Srpske. Od 1994. godine, pa sve do odlaska u penziju, obavljao je odgovorne funkcije načelnika Uprave za planiranje, razvoj i finansiranje, kao i pomoćnika komandanta Glavnog štaba VRS.

Za svoje zasluge, predan rad i hrabrost tokom službe, pukovnik Vojimir Matović odlikovan je brojnim visokim priznanjima:

  • Orden Karađorđeve zvijezde
  • Orden Nemanjića sa srebrenim mačevima
  • Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima
  • Orden Narodne armije sa srebrenim mačevima
  • Medalja za vojne zasluge

Iza pukovnika Matovića ostali su supruga Vinka i sinovi Mladen i Milan.

Sahrana pukovnika Vojimira Matovića biće obavljena u utorak, 23. juna 2026. godine, u 12.30 časova na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.

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Vojimir Matović

Umro Vojimir Matović

Vojska Republike Srpske

sahrana

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