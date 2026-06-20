Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović

Pukovnik Vojske Republike Srpske (VRS) u penziji Vojimir Matović preminuo je sinoć u 79. godini života, nakon kraće bolesti, na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Pukovnik Matović rođen je 15. marta 1948. godine u selu Kosatici, na padinama Zlatara i Zlatibora. Vojno-ekonomsku akademiju završio je u Beogradu 1972. godine, nakon čega je profesionalnu karijeru započeo u Upravi oklopno-mehanizovanih jedinica SSNO u Beogradu. Svoj vojni put nastavio je u Školskom centru oklopno-mehanizovanih jedinica „Petar Drapšin“ u Banjaluci, gdje je do početka ratnih sukoba obavljao dužnost načelnika Odjeljenja za razvoj, planiranje, finansije i budžet.

Početkom Odbrambeno-otadžbinskog rata, pukovnik Matović se aktivno uključuje u odbranu naroda. Raspoređen je u 3. Taktičku grupu kojom je komandovao general Slavko Lisica, dajući značajan doprinos u borbama za proboj „Koridora života“.

Nakon uspješnog proboja koridora u junu 1992. godine, prelazi na dužnost u Glavni štab Vojske Republike Srpske. Od 1994. godine, pa sve do odlaska u penziju, obavljao je odgovorne funkcije načelnika Uprave za planiranje, razvoj i finansiranje, kao i pomoćnika komandanta Glavnog štaba VRS.

Za svoje zasluge, predan rad i hrabrost tokom službe, pukovnik Vojimir Matović odlikovan je brojnim visokim priznanjima:

Orden Karađorđeve zvijezde

Orden Nemanjića sa srebrenim mačevima

Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima

Orden Narodne armije sa srebrenim mačevima

Medalja za vojne zasluge

Iza pukovnika Matovića ostali su supruga Vinka i sinovi Mladen i Milan.

Sahrana pukovnika Vojimira Matovića biće obavljena u utorak, 23. juna 2026. godine, u 12.30 časova na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.