Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović

Autor:ATV redakcija
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Pukovnik Vojske Republike Srpske (VRS) u penziji Vojimir Matović preminuo je sinoć u 79. godini života, nakon kraće bolesti, na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.
Pukovnik Matović rođen je 15. marta 1948. godine u selu Kosatici, na padinama Zlatara i Zlatibora. Vojno-ekonomsku akademiju završio je u Beogradu 1972. godine, nakon čega je profesionalnu karijeru započeo u Upravi oklopno-mehanizovanih jedinica SSNO u Beogradu. Svoj vojni put nastavio je u Školskom centru oklopno-mehanizovanih jedinica „Petar Drapšin“ u Banjaluci, gdje je do početka ratnih sukoba obavljao dužnost načelnika Odjeljenja za razvoj, planiranje, finansije i budžet.
Početkom Odbrambeno-otadžbinskog rata, pukovnik Matović se aktivno uključuje u odbranu naroda. Raspoređen je u 3. Taktičku grupu kojom je komandovao general Slavko Lisica, dajući značajan doprinos u borbama za proboj „Koridora života“.
Nakon uspješnog proboja koridora u junu 1992. godine, prelazi na dužnost u Glavni štab Vojske Republike Srpske. Od 1994. godine, pa sve do odlaska u penziju, obavljao je odgovorne funkcije načelnika Uprave za planiranje, razvoj i finansiranje, kao i pomoćnika komandanta Glavnog štaba VRS.
Za svoje zasluge, predan rad i hrabrost tokom službe, pukovnik Vojimir Matović odlikovan je brojnim visokim priznanjima:
Iza pukovnika Matovića ostali su supruga Vinka i sinovi Mladen i Milan.
Sahrana pukovnika Vojimira Matovića biće obavljena u utorak, 23. juna 2026. godine, u 12.30 časova na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.
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