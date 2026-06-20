Ruski zvaničnici pozdravili su odluku Varšave da ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom oduzme Orden Bijelog orla, nakon što je Kijev nazvao jednu vojnu jedinicu po nacionalističkoj formaciji koja je odogovorna za masakre Poljaka i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, prenosi portal "Raša tudej".

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio da je predsjednik Poljske Karol Navrocki konačno lišio kijevskog nacističkog ljubitelja Ordena Bijelog orla.

Prema njegovim riječima, Zelenskog to neće mnogo pogoditi, jer, kako je naveo, sada ima više mjesta na svojoj zelenoj majici za odlikovanja iz nacističkog perioda.

Ruski senator Andrej Klišas izjavio je da je poljski predsjednik iznenada otkrio da se lider susjedne države bavi veličanjem nacističkih zločinaca.

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"Bravo, ostaje samo još jedan korak do toga da Poljska zatraži denacifikaciju Ukrajine", dodao je Klišas.

Navrocki je juče saopštio odluku o oduzimanju Ordena Zelenskom, navodeći da je Kijev prešao crvenu liniju veličanjem nacističkih zločinaca.

Odluka je uslijedila nakon što je Zelenski svojim dekretom dodijelio počasni naziv "Heroji UPA" jednoj ukrajinskoj vojnoj jedinici.

UPA je bila oružano krilo Organizacije ukrajinskih nacionalista, koju Poljska smatra odgovornom za masovna ubistva poljskih civila tokom Drugog svjetskog rata, uključujući masakre na Voliniji.

(Srna)