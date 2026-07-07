FIFA brutalno odgovorila na napade UEFA-e

Odluka FIFA-e da poništi crveni karton prvom napadaču američke fudbalske reprezentacije Folarinu Balogunu, odnosno da mu suspenduje kaznu neigranja, prerasla je u nezapamćen skandal i potpuni rat dvije najveće fudbalske organizacije na svijetu.

Nakon što su iz UEFA-e stigle salve oštrih kritika u kojima se navodi da je svjetska kuća fudbala prešla "crvenu liniju" pod pritiskom politike, iz Ciriha je stigao brutalan i nimalo birao odgovor. Čelnik FIFA-inog Odbora za disciplinske postupke poručio je Evropljanima da ih krive za stvari koje i sami konstantno rade u svom dvorištu.

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Slučaj Balogun već danima je glavna tema planetarnog šampionata. Nakon šokantnog pomilovanja američkog napadača, javnošću su počele da kruže brojne teorije zavjere.

Ispostavilo se da glasine nisu bile bez osnova – potvrđeno je da je zaista postojao direktan razgovor između američkog predsjednika Donalda Trampa i predsjednika FIFA-e Đanija Infantina. Ipak, Disciplinski odbor tvrdi da je sve urađeno po propisima:

Potez je u potpunosti legalan i utemeljen na važećim aktima.

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FIFA ima pravo da suspenduje ili poništi kaznu ako se procijeni da je prestroga.

Odlučno se odbacuju tvrdnje da je riječ o bilo kakvom manipulisanju ishodima utakmica.

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U zvaničnom saopštenju Disciplinskog odbora direktno se proziva dvoličnost evropske kuće fudbala i njihovih najelitnijih takmičenja.

"Razmatranje pravnih posljedica crvenih kartona u fudbalu nije novost u savremenom sportu. Na primjer, u većini elitnih liga nacionalnih saveza članica UEFA-e poništavanje crvenih kartona uobičajena je disciplinska mjera, a pritom se nikada nije postavljalo pitanje prelaska bilo kakve 'crvene linije'", poručuju iz FIFA-e.

Takođe, iz Ciriha su pojasnili ključnu pravnu razliku u ovom skandalu: u predmetu Folarina Balogna crveni karton zapravo nije izbrisan, već je izrečena mjera suspenzije njegovog učinka na osnovu izričitih odredbi propisa, što smatraju daleko uravnoteženijim i pravednijim rješenjem za samu igru. Rat se očigledno nastavlja, a čeka se sljedeći potez UEFA-e, prenosi Večernji.hr.