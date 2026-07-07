Odložen Đokovićev meč na Vimbldonu, evo kada počinje

Autor:ATV redakcija
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Meč Novaka Đokovića u četvrtfinalu će biti odložen i neće početi kako je u prvi mah bilo saopšteno, potvrdili su organizatori Vimbldona.
Novak je trebalo da bude drugi po redu na Centralnom terenu u utorak, ali će ipak igrati treći.
Kao što je i planirano, prvi će na teren Pegula i Kof.
Za njima će nastavak duela Zverev - Lehečka, koji je zbog "policijskog časa" prekinut pri rezultatu 2-0, 3:3 prethodne večeri.
Tenis
Pravi gospodin: Đoković se izvinio djevojci na Vimbldonu
Kako su najavili organizatori, duel Đokovića i Ože-Alijasima će početi odmah nakon Zvereva-Lehečka.
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