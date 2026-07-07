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Odložen Đokovićev meč na Vimbldonu, evo kada počinje

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 08:37

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Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Meč Novaka Đokovića u četvrtfinalu će biti odložen i neće početi kako je u prvi mah bilo saopšteno, potvrdili su organizatori Vimbldona.

Novak je trebalo da bude drugi po redu na Centralnom terenu u utorak, ali će ipak igrati treći.

Kao što je i planirano, prvi će na teren Pegula i Kof.

Za njima će nastavak duela Zverev - Lehečka, koji je zbog "policijskog časa" prekinut pri rezultatu 2-0, 3:3 prethodne večeri.

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Kako su najavili organizatori, duel Đokovića i Ože-Alijasima će početi odmah nakon Zvereva-Lehečka.

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Novak Đoković

tenis

Vimbldon 2026

Vimbldon

teniser

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