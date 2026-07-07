Poništite ovo: Belgija brutalno ''podbola'' Ameriku nakon pobjede

U Sijetlu je savladala Sjedinjene Američke Države rezultatom 4:1 i tako izborila četvrtfinalni duel protiv Španije.

Junak belgijskog trijumfa bio je Šarl De Keteler, koji je postigao dva pogotka i predvodio svoju selekciju do uvjerljive pobjede. Belgijanci su od samog početka iskoristili nesigurnost američke odbrane, dok su domaći skupo platili niz individualnih grešaka.

Posebnu pažnju prije utakmice privukao je Folarin Balogun, čiji je nastup bio jedna od glavnih tema u svjetskim medijima. Ipak, napadač SAD nije ostavio značajniji trag na terenu u teškom porazu svoje reprezentacije.

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Podsjetimo, Balogunu je neposredno prije ovog susreta poništen crveni karton zarađen protiv Bosne i Hercegovine, nakon što je, prema ranijim navodima, američki predsjednik Donald Tramp intervenisao kod predsjednika FIFA Đanija Infantina.

Zvanični kanali belgijskog tima na društvenim mrežama poslali su poruku nakon što je njihova pobjeda od 4-1 potvrđena.

"Poništite ovo", stajalo je u objavi, uz fotografije proslave njihovih golova.

U borbi za polufinale Belgijance u petak, 10. jula u Inglvudu očekuje okršaj sa Španijom, dok će pobjednik tog susreta u polufinalu igrati protiv bolje ekipe iz duela Francuske i Maroka.