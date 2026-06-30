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Gajbe Koka-Kole svud po putu: Nesvakidašnja nezgoda u BiH

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 16:19

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Просула се Кока-Кола у Витезу
Foto: GP Maljevac

U BiH, tačnije na magistralnom putu kroz Vitez, danas je došlo do nesvakidašnje nezgode kada se otkačila prikolica kamiona iz koje su ispadale flaše Koka-Kole.

Zbog rasutog tereta i oštećenja na putu, saobraćaj na ovoj dionici bio je znatno usporen. U kratkom vremenskom periodu formirale su se veće kolone vozila, a vozači su se kretali otežano i uz oprez, piše "GP Maljevac".

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"Dana 30.06.2026. godine, oko 14:20 sati, na magistralnom putu M-5 Vitez - Kaonik, u mjestu Šantići, opština Vitez, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo teretno motorno vozilo marke Skanija, kojim je upravljao E. V, rođen 1980. godine iz Viteza", rekli su za "Radiosarajevo" iz policije i dodali:

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povrijeđenih osoba. Usljed nezgode, iz teretnog vozila se rasuo teret, te nadležne putne službe na licu mjesta vrše uklanjanje rasutog tereta".

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Nakon nezgode, saobraćaj se na ovoj dionici magistralnog puta M-5 odvijao naizmjenično.

Vozačima koji se kreću magistralnim putem M-5 kroz Vitez upućen je apel na dodatni oprez, smanjenu brzinu i strpljenje zbog otežanog odvijanja saobraćaja i prisustva stakla na kolovozu.

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Tagovi :

Vitez

Saobraćajna nezgoda

nezgoda

Koka-Kola

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