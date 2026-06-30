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Срамно: Ушао у православну цркву, прекрстио се па урадио гнусну ствар

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 21:56

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Лопов у цркви у Новом Саду
Фото: Screenshot / X

На друштвеним мрежама освануо је видео снимак човјека који је ушао у једну православну цркву у Новом Саду, прекрстио се и украо новчаник!

Иако на први поглед нико не би посумњао да се ради о очигледном лопову, обзиром да је мирно ушао у цркву, прекрстио се и застао на неколико секунди, снимак говори другачије.

Човјек је пажљиво неколико минута посматрао да ли је безбједно да украде новчаник.

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Када се увјерио да нико не може да га види, брзином свјетлости је узео новчаник, сакрио га код себе и одмах истрчао из цркве.

Према информацијама које круже на друштвеној мрежи Икс, радња се одиграла у цркви у Новом Саду.

Реакције корисника свакако да нису изостале, као што ни ово нажалост, није једини случај!

(Информер)

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Тагови :

Крађа

Лопов

Црква

Нови Сад

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