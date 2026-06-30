Срамно: Ушао у православну цркву, прекрстио се па урадио гнусну ствар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На друштвеним мрежама освануо је видео снимак човјека који је ушао у једну православну цркву у Новом Саду, прекрстио се и украо новчаник!
Иако на први поглед нико не би посумњао да се ради о очигледном лопову, обзиром да је мирно ушао у цркву, прекрстио се и застао на неколико секунди, снимак говори другачије.
Човјек је пажљиво неколико минута посматрао да ли је безбједно да украде новчаник.
Ауто-мото
Многи мисле да је овај знак само препорука, али казне им стижу
Када се увјерио да нико не може да га види, брзином свјетлости је узео новчаник, сакрио га код себе и одмах истрчао из цркве.
Према информацијама које круже на друштвеној мрежи Икс, радња се одиграла у цркви у Новом Саду.
Реакције корисника свакако да нису изостале, као што ни ово нажалост, није једини случај!
Ušao u crkvu, prekrstio se i ukrao novčanik. 🤣— Aca Katai (@mitiser2601) June 29, 2026
Novi Sad, crkva u Uspenskoj. pic.twitter.com/f1NOKfU3G9
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
22
32
22
23
22
14
22
10
22
09
Тренутно на програму