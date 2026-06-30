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Мајка оставила дјецу у аутомобилу током топлотног таласа, полиција затекла језив призор

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 17:18

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

За мајку која је оставила малољетну дјецу закључану у аутомобилу током високих температура изречена је казна од 300 евра.

О овоме је данас извјестила тзв. косовска полиција.

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Наводе да су у суботу, 27. јуна, око 17.50 часова, добили информацију да се у паркираном возилу у једном тржном центру у Призрену налазило више дјеце закључане унутра, исцрпљене од врућине, с обзиром на то да су, према њиховим ријечима, температуре биле веома високе.

Полиција је, наводе, одмах стигла на лице мјеста и уз помоћ металне полуге отворила возило.

Дјеца су, истиче се, била уморна и дехидрирана због врућине. У међувремену, на лице јместа је дошла и њихова мајка.

Она је, наводи се, кажњена са 300 евра због "небриге о малољетницима".

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Потом су апеловали на опрез.

"С обзиром на то да су током љетне сезоне температуре веома високе, полиција апелује на појачан опрез, посебно када су у питању дјеца, старије особе и болесна лица. Ни у ком случају не смију се остављати дјеца закључана у возилу, јер посљедице могу бити фаталне".

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Призрен

Дјеца

Аутомобил

мајка

Полиција

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