Autoputevi otvorili prodajno mjesto u Banjaluci: Evo gdje možete kupiti TAG uređaj

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske", Radovan Višković, ovog jutra kupio je prvi TAG u poslovnici u Banjaluci, a koji će neko od građana dobiti na poklon.

Građani više neće biti u obavezi da TAG kupuju odlaskom u Jakupovce te se zaustavljati na auto-putu već će to moći učiniti u poslovnici u Banjaluci u sjedištu preduzeća Autoputevi u Ulici Vase Pelagića broj 10.

Kupovinom uređaja putem aplikacije može se izvršiti aktivacija za Srbiju i za Federaciju BiH. Uređaj košta 40 KM, a svakom dopunom građani dobijaju 15% popusta te je sve neophodno moguće završiti na prodajnom mjestu u Banjaluci bez obaveze da se odlazi do naplatne stanice.

Kada se kupi uređaj preko aplikacije, moguće ga je aktivirati za Srbiju i za Federaciju BiH.

Na ovom prodajnom mjestu korisnici mogu da kupe TAG uređaj, dopune pretplatničke račune i dobiju sve informacije i instrukcije za korišćenje elektronske naplatne putarine bez odlaska na jednu od naplatnih stanica na dionicama auto-puteva u Srpskoj, poručuju iz ovog preduzeća.

Sredinom juna biće otvoreno i prodajno mjesto u Bijeljini u poslovnoj jedinici Autoputeva, a ova promjena je posebno značajna zbog uvezivanja sa Srbijom, kako je naglasio i v.d. direktora Autoputeva, Radovan Višković.

"Po dolasku na poziciju direktora ovog preduzeća, uvidio sam da elektronska naplata u ukupnoj naplati putarine učestvuje oko 30 odsto, a želja nam je da to već u doglednoj budućnosti bude 50 odsto. Ovo prodajno mjesto mnogo će značiti korisnicima s obzirom na to da smo u sezoni godišnjih odmora kada imamo i povećani priliv i tranzit turista, odnosno veće gužve na našim naplatnim stanicama", rekao je Višković

Podsjećamo, jedan TAG uređaj za elektronsko plaćanje putarine na auto-putevima u Republici Srpskoj i Srbiji - novitet je, koji će od danas biti dostupan korisnicima usluga Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske", koji koriste mobilnu aplikaciju "Autoputevi Srpske - ENP".

Sistem elektronske naplate "Autoputeva Srpske" i JP "Putevi Srbije" integrisan je u sistem "Toll4All", čime će se omogućiti korištenje TAG uređaja korisnika iz Republike Srpske na auto-putevima u Srbiji.

Sistem je u funkciji od devet časova, 4. juna 2026. godine.