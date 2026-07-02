Napustio Vukanovića: Milan Minja Savanović prešao kod Draška Stanivukovića

Autor:ATV redakcija
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Milan Minja Savanović, narodni poslanik i bivši član Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, pristupio je u Pokret Sigurna Srpska.
"Veliko i važno pojačanje za Pokret Sigurna Srpska! Drago mi je što se našem timu pridružuje i poslanik u NSRS Milan Minja Savanović", rekao je lider PSS-a Draško Stanivuković.
Podsjećamo, Savanović je napustio Vukanovićevu Listu za pravdu i red zbog neslaganja oko mjesta na izbornim listama. Njemu je zasmetalo što je Igor Crnadak, koji je napustio PDP, trebalo da bude na listi ispred njega.
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