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Zakazana sjednica Predsjedništva SNSD-a

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 10:02

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Заказана сједница Предсједништва СНСД-а
Foto: ATV

Sjednica Predsjedništva SNSD-a biće održana danas u Banjaluci.

Iz SNSD-a je najavljeno da će sjednica biti održana u 14.00 časova u prostorijama stranačkog Sekretarijata.

Milorad Dodik potvrdio: Željka Cvijanović i Savo Minić će biti kandidati!

Željka Cvijanović će biti predložena za srpskog člana Predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Savo Minić i Željka Cvijanović su dobili najveću podršku naše stranke. Mi smo obavili unutrašnju raspravu. Ja sam upoznao koalicione partnere sa tim. Željka Cvijanović će biti predložena i potvrđena za srpskog člana Predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske, rekao je Dodik.

Dodik je rekao da SNSD ima podršku koalicije.

"Nastavićemo da djelujemo zajedno, ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu, a to je i snaga Republike Srpske", naveo je Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije.

Podsjećamo, u Banjaluci je danas održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Sastanku, koji se održao u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, prisustvovali su predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Socijalističke partije Petar Đokić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

Na sastanku su bili i lideri Socijalističke partije Srpske Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Narodne partije Srpske Darko Banjac i DNS-a Nenad Nešić.

Prisutni su bili i visoki funkcioneri SNSD-a Željka Cvijanović i Savo Minić.

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Tagovi :

SNSD

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

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