HE na Drini: Ključna je spremnost sistema, održavanje opreme jedan od prioriteta

Hidroelektrane na Drini konstanto rade na unapređenju pogonske spremnost sistema, kako bi na najbolji način iskoristi povoljne prirodne situacije.

U tim slučajevima, kada padavine idu na ruku, maksimalna spremnost sistema dovodi i do rasta proizvodnje električne energije. Sve to ne bi bilo moguće bez maksimalne posvećenosti poslu, kako Uprave, kako i radnika svih sektora, kažu iz HE na Drini.

"Svakodnevna posvećenost poslu, kako menadžmenta, tako i radnika, a nikad ne razdvajam ni službe ni sektore, i znam da svaki radnik želi sve najbolje preduzeću. Naš zadatak je da objekat HE na Drini držimo na maksimumu jer smo svjesni značaja proizvodnje električne energije i značaja električne energije, kako za stanovništvo, tako i za privredu Srpske", rekao je direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad Nedeljko Perišić.

Perišić kaže da je ključno da je pogonska spremnost na najvišem nivou kako bi se iskoristile povoljne prirodne situacije.

"Kada imamo povoljne prirodne situacije, kada padavine idu nama u prilog, bitno je da je pogonska spremnost na najvišem mogućem nivou kako bismo svu vodu pozitivno iskoristili i došli do strateško proizvoda", rekao je Perišić.

On ističe da je održavanje opreme jedno od najvažnijih pitanja.

"Od prvog dana kada smo stupili na dužnost trudimo se da držimo kontakt sa renomiranim proizvođačima i sa partnerima sa kojima više od tri decenije sarađujemo budemo u jako dobrim odnosima. Uprava koju predvodim je dala sebi prioritet u tehničkom dijelu, prvenstveno u očuvanju naše vitalne opreme. Naš objekta je objekat sa jednom od najvećih instaliranih kapaciteta u široj regiji. Ta oprema je izuzetno skupa i vrlo je limitirana sa proizvođačima", pojašnjava Perišić.