Minić na sastanku sa Macutom u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banjaluci sa premijerom Srbije Đurom Macutom.
Sastanku premijera u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuju ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.
Prisutni su i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević, ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević.
Nakon sastanka planirane su izjave za medije.
Macut će danas posjetiti i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove.
Tokom posjete Banjaluci, Macut bi trebalo da bude inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Prethodni susret Minića i Macuta bio je 23. maja u Trebinju.
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