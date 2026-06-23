Minić na sastanku sa Macutom u Banjaluci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banjaluci sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

Sastanku premijera u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuju ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Draga Mastilović i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.

Prisutni su i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević, ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević.

Nakon sastanka planirane su izjave za medije.

Macut će danas posjetiti i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove.

Tokom posjete Banjaluci, Macut bi trebalo da bude inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Prethodni susret Minića i Macuta bio je 23. maja u Trebinju.