Potvrdio i Iran: Ormuski moreuz potpuno otvoren

Autor:ATV redakcija
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Ormuski moreuz potpuno je otvoren za sve brodove, uključujući trgovačka plovila, izjavio je ambasador Irana u UN u Ženevi Ali Bahreini.
On je novinarima rekao da je velika količina nafte prevezena kroz Ormuski moreuz u posljednjih nekoliko dana.
SAD i Iran potpisali su prošle sedmice memorandum o razumijevanju kojim se prekida oružani sukob započet 28. februara, a u dokumentu je naveden rok za uklanjanje blokade iranskih luka i otvaranje Ormuskog moreuza.
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