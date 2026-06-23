Bjelorusiju pokušavaju da uvuku direktno u ukrajinski konflikt, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tokom okruglog stola na temu "Ukrajinska kriza: Istinski ciljevi i uloga Zapada".

Lavrov je izrazio podršku narodu Bjelorusije nakon terorističkog napada ukrajinskih oružanih snaga u Brjanskoj oblasti.

"Očigledno je da je ovo usmjereno na to da se Bjelorusija neposredno uvuče u sukob i da se proširi region borbenih dejstava, čime bi se dodatno otežale mogućnosti za rješavanje sukoba političko-diplomatskim sredstvima", rekao je Lavrov.

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Rusija je spremna da preduzme čitav niz mera predviđenih sporazumom radi zaštite Savezne države, dodao je šef ruske diplomatije.

Nedavne prijetnje Zelenskog na račun predsjednika Bjelorusije, Lavrov je nazvao grubim, prenosi RT Balkan.