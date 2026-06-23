Uzbuna u Semberiji: Leševi životinja završili u rijekama

U trenutku kada je epizootiološka situacija u regiji ozbiljno narušena, a slučajevi afričke kuge registrovani u Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama okruženja, u Semberiji, leševi životinja završavaju u Drini, Savi i seoskim potocima.

Takvi prizori ne predstavljaju samo sliku nemara prema životnoj sredini, nego i ozbiljno upozorenje da dio stanovništva još ne razumije posljedice vlastitih katastrofalnih postupaka.

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Umjesto odgovornosti, leševi životinja u kanalima i rijekama. Umjesto poštovanja propisa, pokušaji prikrivanja tragova i uklanjanja ušnih markica. U trenutku kada je svaki propust potencijalna opasnost za kompletan stočni fond, ovakvi prizori predstavljaju alarm za uzbunu.

Svijest građana očito je ovih dana najveća prijetnja u borbi protiv afričke kuge svinja. Jedno od rješenje je i postavljanje videonadzora, piše "federalna.ba".

Apel stočarima i farmerima

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić (SNSD) pozvala je stočare i poljoprivrednike na odgovorno ponašanje i poštovanje biosigurnosnih mjera.

Leševi svinja u rijeci

"Apelujem na naše stočare, poljoprivrednike i sve ljude koji imaju farme da vode računa i poštuju propisane mjere. Kada se pojavi zarazna bolest, posebno ako se proširi i ako nisu ispoštovane sve biosigurnosne mjere, dolazi do narušavanja kompletnog sistema i tada smo svi suočeni sa zajedničkim problemom", kazala je Kuzmić.

Rizik za stočarsku proizvodnju

Ovakvo ponašanje postaje direktna prijetnja stočarskoj proizvodnji i dodatni rizik za širenje bolesti koja je, prije samo nekoliko godina, nanijela ogromne gubitke poljoprivrednicima u Semberiji.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice Savo Bakajlić upozorio je na moguće posljedice po domaću proizvodnju.

"Ako dođe do devastacije stočnog fonda, s poljoprivredom smo završili", poručuje Bakajlić.

Važnost biosigurnosnih mjera

U trenutku kada je epizootiološka situacija u regionu ozbiljno ugrožena, najmanje što se očekuje jeste odgovorno ponašanje svih učesnika u lancu proizvodnje i poštovanje biosigurnosnih mjera.

Doktor veterinarske medicine Slaviša Cacanović upozorio je da nepropisno odlaganje uginulih životinja dodatno doprinosi širenju zaraze.

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"Bacanjem svinja širimo zarazu. Trebali bismo biti dovoljno savjesni da, čak i ako neko pokušava nešto sakriti, životinju zakopa. To možda ne bih smio reći, ali je manja vjerovatnoća da će se zaraza na taj način proširiti", izjavio je Cacanović.

Teške posljedice epidemije

Podsjetimo, tokom epidemije afričke kuge svinja 2023. godine u Semberiji je eutanazirana 40.241 svinja na 813 gazdinstava, a procijenjena šteta premašila je 14,5 miliona KM.

Pojedini izvori navode da je uništeno gotovo 80 odsto svinjskog fonda u Semberiji, što je ovu regiju učinilo jednim od najpogođenijih područja u Bosni i Hercegovini.